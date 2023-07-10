В правительстве сообщили, сколько украинцев уже получили компенсацию за жилье

Всего на счета заявителей перечислили 115 млн грн, информируют в пресс-службе.
Но работы еще много, отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. За два месяца действия программы поступило 24 724 заявления, которые обрабатывают 510 комиссий, сообщил он.
"Призываю общины наладить работу комиссий. От их эффективности зависит, как быстро люди смогут вернуться в свои дома. Есть деньги – правительством направлено 4,4 млрд грн на реализацию программы, созданы механизмы и цифровые инструменты – нужна ответственность на местах. Мы комплексно подходим к решению проблемы обеспечения жильем украинцев. Это и системные изменения жилищной политики, обсуждаемые с европейскими партнерами, и государственные программы компенсации, и непосредственно реализация проектов восстановления", – сказал он.
4 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что одной из трех задач украинского правительства является быстрое восстановление Украины от последствий вторжения страны-агрессора России.
По его словам, лидерами в этом вопросе являются Харьковская, Киевская и Николаевская области. Также Шмыгаль сказал, что необходимо "максимально мобилизоваться", дать людям ресурсы до наступления холодов, чтобы они успели завершить ремонтные работы.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Согласно расчетам Всемирного банка, озвученным в марте, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.
В результате войны Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января.
Правительство Украины 21 апреля приняло постановление, определяющее процедуру и условия предоставления государственной помощи украинцам, дома которых повреждены из-за боевых действий.
Финансировать выплату компенсаций правительство планирует за средства госбюджета и международных кредиторов, также Украина ожидает, что основным источником финансирования вскоре станут репарации России, говорил Кубраков.
"ГОРДОН" подготовил объяснение, как при помощи "єВідновлення" получить компенсацию за разрушенное жилье.