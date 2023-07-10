В правительстве сообщили, сколько украинцев уже получили компенсацию за жилье

Украинцы уже получили 115 млн грн на восстановление своего жилья, разрушенного в результате действий страны-агрессора РФ Фото: EPA

Всего на счета заявителей перечислили 115 млн грн, информируют в пресс-службе.

Но работы еще много, отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. За два месяца действия программы поступило 24 724 заявления, которые обрабатывают 510 комиссий, сообщил он.

"Призываю общины наладить работу комиссий. От их эффективности зависит, как быстро люди смогут вернуться в свои дома. Есть деньги – правительством направлено 4,4 млрд грн на реализацию программы, созданы механизмы и цифровые инструменты – нужна ответственность на местах. Мы комплексно подходим к решению проблемы обеспечения жильем украинцев. Это и системные изменения жилищной политики, обсуждаемые с европейскими партнерами, и государственные программы компенсации, и непосредственно реализация проектов восстановления", – сказал он.

4 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что одной из трех задач украинского правительства является быстрое восстановление Украины от последствий вторжения страны-агрессора России.

По его словам, лидерами в этом вопросе являются Харьковская, Киевская и Николаевская области. Также Шмыгаль сказал, что необходимо "максимально мобилизоваться", дать людям ресурсы до наступления холодов, чтобы они успели завершить ремонтные работы.