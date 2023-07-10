ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В правительстве сообщили, сколько украинцев уже получили компенсацию за жилье

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинцы уже получили 115 млн грн на восстановление своего жилья, разрушенного в результате действий страны-агрессора РФ
Украинцы уже получили 115 млн грн на восстановление своего жилья, разрушенного в результате действий страны-агрессора РФ
Фото: EPA

1409 украинцев уже получили компенсацию за жилье, разрушенное в результате действий страны-агрессора РФ, в рамках проекта "єВідновлення". Об этом 10 июля сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Всего на счета заявителей перечислили 115 млн грн, информируют в пресс-службе.

Но работы еще много, отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. За два месяца действия программы поступило 24 724 заявления, которые обрабатывают 510 комиссий, сообщил он. 

"Призываю общины наладить работу комиссий. От их эффективности зависит, как быстро люди смогут вернуться в свои дома. Есть деньги – правительством направлено 4,4 млрд грн на реализацию программы, созданы механизмы и цифровые инструменты – нужна ответственность на местах. Мы комплексно подходим к решению проблемы обеспечения жильем украинцев. Это и системные изменения жилищной политики, обсуждаемые с европейскими партнерами, и государственные программы компенсации, и непосредственно реализация проектов восстановления", – сказал он.

4 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что одной из трех задач украинского правительства является быстрое восстановление Украины от последствий вторжения страны-агрессора России.

По его словам, лидерами в этом вопросе являются Харьковская, Киевская и Николаевская области. Также Шмыгаль сказал, что необходимо "максимально мобилизоваться", дать людям ресурсы до наступления холодов, чтобы они успели завершить ремонтные работы. 

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Согласно расчетам Всемирного банка, озвученным в марте, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.

В результате войны Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января.

Правительство Украины 21 апреля приняло постановление, определяющее процедуру и условия предоставления государственной помощи украинцам, дома которых повреждены из-за боевых действий.

Финансировать выплату компенсаций правительство планирует за средства госбюджета и международных кредиторов, также Украина ожидает, что основным источником финансирования вскоре станут репарации России, говорил Кубраков.

"ГОРДОН" подготовил объяснение, как при помощи "єВідновлення" получить компенсацию за разрушенное жилье.

Теги: Украина, правительство, деньги, жилье, украинцы, Александр Кубраков, компенсация, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Панкейки со шпинатом. Пошаговый рецепт из семи ингредиентов
Панкейки со шпинатом. Пошаговый рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото
Галина ГРИШИНА
  Stasya выпустила клип на новую песню Oy ya. Видео
  Stasya выпустила клип на новую песню Oy ya. Видео
Галина ГРИШИНА
Дольче и Габбана засветились в компании путиниста Киркорова. Он назвал их друзьями и целовал руку Миррен, которая ранее читала стихи Жадана
Дольче и Габбана засветились в компании путиниста Киркорова. Он назвал их друзьями и целовал руку Миррен, которая ранее читала стихи Жадана
Галина ГРИШИНА
"Вернуть тело мечты можно даже после рождения детей". Новая жена 63-летнего Тигипко похвастала фигурой в бикини. Фото
"Вернуть тело мечты можно даже после рождения детей". Новая жена 63-летнего Тигипко похвастала фигурой в бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
От кораллового до неонового. Названы шесть самых популярных цветов маникюра в 2023 году
От кораллового до неонового. Названы шесть самых популярных цветов маникюра в 2023 году
Галина ГРИШИНА
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника
Галина ГРИШИНА
"Подгорела курочка". Квиткова прокомментировала фото Никитюк из реальной жизни
"Подгорела курочка". Квиткова прокомментировала фото Никитюк из реальной жизни
  Вкуснее, чем в детстве! Глазированные сырки с клубничной начинкой. Рецепт от Глинской
  Вкуснее, чем в детстве! Глазированные сырки с клубничной начинкой. Рецепт от Глинской
Добавьте это в обычный пакет – и через час малосольные помидоры можно уже пробовать. Простой и проверенный рецепт
Добавьте это в обычный пакет – и через час малосольные помидоры можно уже пробовать. Простой и проверенный рецепт
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в платье с вырезом под бюстом и рассказала о любви к себе
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в платье с вырезом под бюстом и рассказала о любви к себе
Свитолина вынуждена была подарить свои билеты на концерт Стайлса из-за выхода в четвертый круг Wimbledon. Артист отреагировал
Свитолина вынуждена была подарить свои билеты на концерт Стайлса из-за выхода в четвертый круг Wimbledon. Артист отреагировал
Галина ГРИШИНА
Как выбрать, промыть и правильно поджарить лисички. Советы от эксперта
Как выбрать, промыть и правильно поджарить лисички. Советы от эксперта
Эти два препарата защитят вишни и черешни от монилиоза, кокомикоза и клястероспориоза после сбора урожая
Эти два препарата защитят вишни и черешни от монилиоза, кокомикоза и клястероспориоза после сбора урожая
Галина ГРИШИНА
  Как сделать ежедневный макияж с голубыми тенями
  Как сделать ежедневный макияж с голубыми тенями
  Элтон Джон объявил о завершении гастрольной деятельности. Его прощальной композицией стал хит Goodbye Yellow Brick Road. Видео
  Элтон Джон объявил о завершении гастрольной деятельности. Его прощальной композицией стал хит Goodbye Yellow Brick Road. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (87654)
2
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (24772)
3
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото (24227)
4
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком (19902)
5
Игнат о новой песне группы "ТІК" "Кацапи": Попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Достойный контент. И без мата здесь никак (19276)
6
Как ухаживать за пионами в июле. Эксперты рассказали, как правильно обрезать цветы и чем их удобрить (13754)
7
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений (13511)
8
Дорофеева выписалась из дома, который строила вместе с бывшим мужем. Ранее Dantes говорил, что хочет оставить его певице (11973)
 
 
 
 