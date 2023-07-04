Кабмин Украины выделил почти 5,3 млрд грн на восстановление в 10 областях Украины

Восстановление Украины является одной из задач Кабмина, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

"Правительство приняло решение о выделении почти 5,3 млрд грн на восстановление в 10 областях: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на эти средства "будут реализованы критически необходимые для общин проекты, оказывающие непосредственное влияние на качество жизни людей".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил сегодня на заседании Кабмина, что одной из трех актуальных задач правительства является быстрое восстановление Украины.