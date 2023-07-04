Кабмин Украины выделил почти 5,3 млрд грн на восстановление в 10 областях Украины

"Правительство приняло решение о выделении почти 5,3 млрд грн на восстановление в 10 областях: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на эти средства "будут реализованы критически необходимые для общин проекты, оказывающие непосредственное влияние на качество жизни людей".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил сегодня на заседании Кабмина, что одной из трех актуальных задач правительства является быстрое восстановление Украины.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Согласно расчетам Всемирного банка, озвученным в марте, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.
В результате войны Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января.