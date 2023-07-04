Шмыгаль: Местные власти медленно обрабатывают заявки по программе "єВідновлення", нужно мобилизоваться

Он отметил, что из 62 млрд грн, аккумулированных в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии, 23,7 млрд грн уже распределены на восстановление.
"В частности, 4,4 млрд грн направлены на реализацию программы "єВідновлення". Украинцы подали более 22 тыс. заявлений на компенсацию за поврежденное жилье", – подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, лидерами в этом вопросе являются Харьковская, Киевская и Николаевская области.
"К сожалению, обработка заявок местными властями происходит медленно. Компенсация согласована только относительно полутора сотен человек. Еще раз подчеркиваю: следует максимально мобилизоваться, дать людям ресурсы до наступления холодов, чтобы они успели завершить ремонтные работы", – заявил Шмыгаль.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Согласно расчетам Всемирного банка, озвученным в марте, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.
В результате войны Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января.