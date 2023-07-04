Шмыгаль: Местные власти медленно обрабатывают заявки по программе "єВідновлення", нужно мобилизоваться

Шмыгаль отметил, что ресурсы нужны людям для завершения работ до наступления холодов Фото: kmu.gov.ua

"Третья задача – быстрое восстановление. Определили приоритеты. Аккумулируем ресурсы. Сформировали команды восстановления. Надо действовать быстро, чтобы до следующей зимы провести самые неотложные работы", – сказал премьер.

Он отметил, что из 62 млрд грн, аккумулированных в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии, 23,7 млрд грн уже распределены на восстановление.

"В частности, 4,4 млрд грн направлены на реализацию программы "єВідновлення". Украинцы подали более 22 тыс. заявлений на компенсацию за поврежденное жилье", – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, лидерами в этом вопросе являются Харьковская, Киевская и Николаевская области.

"К сожалению, обработка заявок местными властями происходит медленно. Компенсация согласована только относительно полутора сотен человек. Еще раз подчеркиваю: следует максимально мобилизоваться, дать людям ресурсы до наступления холодов, чтобы они успели завершить ремонтные работы", – заявил Шмыгаль.