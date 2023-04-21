Кабмин принял постановление о выплатах на ремонт жилья, которое пострадало из-за войны

Владельцы поврежденного имущества смогут получить финансовую поддержку закупки строительных материалов и оплаты ремонтных работ. Сумму определит комиссия после подсчета объемов повреждений, а сведения об обследовании и сумме помощи будут внесены в реестр поврежденного и уничтоженного имущества, говорится в сообщении.

В настоящее время команды Минцифры и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры при поддержке USAID / UK aid проекта TAPAS работают над разработкой услуги. Проводится подготовка к внедрению процедуры. Сначала услугу "єВідновлення" протестируют, а также проверят взаимодействие органов местного самоуправления с реестром поврежденного и уничтоженного имущества.

Порядок компенсации разработан Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, при поддержке USAID / UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS", отмечает Кабмин.