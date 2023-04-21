Кабмин принял постановление о выплатах на ремонт жилья, которое пострадало из-за войны

Владельцы поврежденного имущества смогут получить финансовую поддержку закупки строительных материалов и оплаты ремонтных работ. Сумму определит комиссия после подсчета объемов повреждений, а сведения об обследовании и сумме помощи будут внесены в реестр поврежденного и уничтоженного имущества, говорится в сообщении.
В настоящее время команды Минцифры и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры при поддержке USAID / UK aid проекта TAPAS работают над разработкой услуги. Проводится подготовка к внедрению процедуры. Сначала услугу "єВідновлення" протестируют, а также проверят взаимодействие органов местного самоуправления с реестром поврежденного и уничтоженного имущества.
Порядок компенсации разработан Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, при поддержке USAID / UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS", отмечает Кабмин.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
23 февраля 2023 года Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7198 "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации".
В приложении и на портале "Дія" с марта 2022 года поступило более 358 тыс. сообщений о поврежденном и разрушенном имуществе, говорится в сообщении Кабмина.