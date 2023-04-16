США ведут переговоры о механизмах, которые заставят РФ заплатить за войну в Украине – министр финансов

По словам Йеллен, мировое сообщество ожидает, что Россия понесет ответственность за свои действия.

"Мы обсуждаем это с нашими партнерами, но существуют юридические ограничения на то, что мы можем делать с замороженными российскими активами", – отметила она.

Контекст:

В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявил, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США с союзниками заблокировали российские активы на $58 млрд, заявили в американском министерства финансов. Блокированием имущества занимается международная группа, в которую входят представители США, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Еврокомиссии (REPO).

Группа отмечала, что часть замороженных средств уже была передана Украине в качестве международной помощи. В частности, речь идет о конфискованных у подсанкционного российского бизнесмена Константина Малофеева $5,4 млн.