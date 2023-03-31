У россиян начали массово блокировать счета на Кипре

Кипр начал замораживать банковские и брокерские счета граждан РФ, если сумма на них превышает €100 тыс. Фото: depositphotos.com

В пресс-службе БКС подтвердили эту информацию журналистам. Брокер объяснил, что это связано с санкционными ограничениями Европейского союза в отношении активов российских лиц.

В БКС добавили, что ограничения касаются любых иностранных брокеров, у которых есть счета российских клиентов в депозитарии Euroclear.

Как отмечает РБК, лимиты на депозиты россиян были введены еще в феврале 2022 года, но ранее блокировке подвергались только денежные средства свыше €100 тыс., а не весь остаток на счете. По новым правилам блокировке подлежит весь остаток на счете.

"Теперь учитывается вся сумма с итогом, накопленным начиная с 25 февраля 2022 года", – уточнил собеседник РБК.

Например, если на счет клиента в €95 тыс. с 25 февраля прошлого года поступили дивиденды, купоны, погашения по бумагам или другие выплаты на сумму €7 тыс., то блокировке теперь подлежат не €2 тыс., превышающие санкционный лимит, а все €102 тыс.