У россиян начали массово блокировать счета на Кипре

В пресс-службе БКС подтвердили эту информацию журналистам. Брокер объяснил, что это связано с санкционными ограничениями Европейского союза в отношении активов российских лиц.
В БКС добавили, что ограничения касаются любых иностранных брокеров, у которых есть счета российских клиентов в депозитарии Euroclear.
Как отмечает РБК, лимиты на депозиты россиян были введены еще в феврале 2022 года, но ранее блокировке подвергались только денежные средства свыше €100 тыс., а не весь остаток на счете. По новым правилам блокировке подлежит весь остаток на счете.
"Теперь учитывается вся сумма с итогом, накопленным начиная с 25 февраля 2022 года", – уточнил собеседник РБК.
Например, если на счет клиента в €95 тыс. с 25 февраля прошлого года поступили дивиденды, купоны, погашения по бумагам или другие выплаты на сумму €7 тыс., то блокировке теперь подлежат не €2 тыс., превышающие санкционный лимит, а все €102 тыс.
Ограничения на размеры счетов россиян в ЕС были введены с 26 февраля 2022 года, подчеркивает РБК. Одновременно европейским депозитариям запретили оказывать любые услуги российским гражданам и организациям по продаже ценных бумаг, номинированных в евро и выпущенных после 12 апреля 2022 года.