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У россиян начали массово блокировать счета на Кипре

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Кипр начал замораживать банковские и брокерские счета граждан РФ, если сумма на них превышает &euro;100 тыс.
Кипр начал замораживать банковские и брокерские счета граждан РФ, если сумма на них превышает €100 тыс.
Фото: depositphotos.com

Кипр ужесточил применение санкций к россиянам и начал замораживать банковские и брокерские счета граждан РФ, если сумма на них превышает €100 тыс. О блокировке предупредил своих клиентов БКС – крупнейший небанковский брокер России, сообщило 30 марта Frank Media.

В пресс-службе БКС подтвердили эту информацию журналистам. Брокер объяснил, что это связано с санкционными ограничениями Европейского союза в отношении активов российских лиц.

В БКС добавили, что ограничения касаются любых иностранных брокеров, у которых есть счета российских клиентов в депозитарии Euroclear.

Как отмечает РБК, лимиты на депозиты россиян были введены еще в феврале 2022 года, но ранее блокировке подвергались только денежные средства свыше €100 тыс., а не весь остаток на счете. По новым правилам блокировке подлежит весь остаток на счете.

"Теперь учитывается вся сумма с итогом, накопленным начиная с 25 февраля 2022 года", – уточнил собеседник РБК.

Например, если на счет клиента в €95 тыс. с 25 февраля прошлого года поступили дивиденды, купоны, погашения по бумагам или другие выплаты на сумму €7 тыс., то блокировке теперь подлежат не €2 тыс., превышающие санкционный лимит, а все €102 тыс.

Контекст:

Ограничения на размеры счетов россиян в ЕС были введены с 26 февраля 2022 года, подчеркивает РБК. Одновременно европейским депозитариям запретили оказывать любые услуги российским гражданам и организациям по продаже ценных бумаг, номинированных в евро и выпущенных после 12 апреля 2022 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Кипр, евро, санкции, депозиты, активы, ограничения, ЕС, россияне
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