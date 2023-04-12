Средств от доноров хватит Украине до конца года, поддержка будет продолжаться столько, сколько нужно – Минфин США

Йеллен: Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно Фото: EPA

Йеллен заявила, что если война, которую ведет РФ против Украины, будет продолжаться, США будут сотрудничать с партнерами, чтобы предоставить то, в чем нуждается Украина.

"Я убеждена, что существует мощная двухпартийная поддержка. Это касается и наших партнеров", – заявила министр.

Она отметила, что дополнительную помощь для Украины доноры будут координировать через отдельную платформу.

"В дополнение к этому мы предоставили средства на неотложное восстановление, на приоритетные потребности Украины, например энергосети. [...] Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно", – сказала Йеллен.

Министр также приветствовала утверждение новой программы МВФ для Украины, назвав ее "важным сигналом о широкой международной готовности поддерживать Украину".