Средств от доноров хватит Украине до конца года, поддержка будет продолжаться столько, сколько нужно – Минфин США

Йеллен заявила, что если война, которую ведет РФ против Украины, будет продолжаться, США будут сотрудничать с партнерами, чтобы предоставить то, в чем нуждается Украина.
"Я убеждена, что существует мощная двухпартийная поддержка. Это касается и наших партнеров", – заявила министр.
Она отметила, что дополнительную помощь для Украины доноры будут координировать через отдельную платформу.
"В дополнение к этому мы предоставили средства на неотложное восстановление, на приоритетные потребности Украины, например энергосети. [...] Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно", – сказала Йеллен.
Министр также приветствовала утверждение новой программы МВФ для Украины, назвав ее "важным сигналом о широкой международной готовности поддерживать Украину".
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
8 марта 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзники по НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около €150 млрд, из которых €65 млрд – военная помощь.
США с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине 34 пакета военной помощи на сумму более $32,5 млрд.