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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль в Вашингтоне призвал США к лидерству в конфискации российских активов

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Шмыгаль: Мы будем отстраивать лучшее
Шмыгаль: Мы будем отстраивать лучшее
Фото: kmu.gov.ua

Украина платит огромную цену за сдерживание "имперских амбиций" России и потому может рассчитывать на новый план Маршалла. Об этом 13 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на Форуме партнерства США и Украины в Вашингтоне, сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.

"Мы полны решимости не только выйти из этой войны победителями, но и полностью интегрироваться в глобальные цепочки добавленной стоимости и создать возможности для украинских и иностранных компаний процветать от ведения бизнеса в Украине и с Украиной. Мы будем отстраивать лучшее. По принципу build back better. Частные иностранные инвестиции, особенно из Соединенных Штатов, заложат основу такой трансформации", – отметил Шмигаль.

Премьер отметил, что перспективно инвестировать в такие украинские отрасли, как энергетика, оборонно-промышленный комплекс, аграрный сектор, IT, добыча критического сырья, строительство новой инфраструктуры и нового жилья.

По словам Шмыгаля, Украина предлагает четыре основных источника финансирования восстановления Украины:

  • конфискованные российские средства в Украине и мире;
  • средства международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций;
  • средства из государственного бюджета Украины;
  • средства доноров и частного сектора. 

"Очень важно, чтобы конфискованные российские суверенные средства стали основным ресурсом для восстановления", – добавил Шмигаль.

Он подчеркнул, что надеется, что США проявят лидерство в этом вопросе.

Контекст:

В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США с союзниками заблокировали российские активы на $58 млрд, заявили в американском министерства финансов. Блокированием имущества занимается международная группа, в которую входят представители США, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Еврокомиссии (REPO). Группа отмечала, что часть замороженных средств уже была передана Украине в качестве международной помощи. В частности, речь идет о конфискованных у подсанкционного российского бизнесмена Константина Малофеева $5,4 млн.

Теги: Россия, США, Украина, инвестиции, Вашингтон, строительство, активы, финансы, план Маршалла, премьер-министр, конфискация, Денис Шмыгаль, восстановление
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