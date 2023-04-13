Шмыгаль в Вашингтоне призвал США к лидерству в конфискации российских активов

"Мы полны решимости не только выйти из этой войны победителями, но и полностью интегрироваться в глобальные цепочки добавленной стоимости и создать возможности для украинских и иностранных компаний процветать от ведения бизнеса в Украине и с Украиной. Мы будем отстраивать лучшее. По принципу build back better. Частные иностранные инвестиции, особенно из Соединенных Штатов, заложат основу такой трансформации", – отметил Шмигаль.

Премьер отметил, что перспективно инвестировать в такие украинские отрасли, как энергетика, оборонно-промышленный комплекс, аграрный сектор, IT, добыча критического сырья, строительство новой инфраструктуры и нового жилья.

По словам Шмыгаля, Украина предлагает четыре основных источника финансирования восстановления Украины:

конфискованные российские средства в Украине и мире;

средства международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций;

средства из государственного бюджета Украины;

средства доноров и частного сектора.

"Очень важно, чтобы конфискованные российские суверенные средства стали основным ресурсом для восстановления", – добавил Шмигаль.

Он подчеркнул, что надеется, что США проявят лидерство в этом вопросе.