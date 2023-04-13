Шмыгаль в Вашингтоне призвал США к лидерству в конфискации российских активов

"Мы полны решимости не только выйти из этой войны победителями, но и полностью интегрироваться в глобальные цепочки добавленной стоимости и создать возможности для украинских и иностранных компаний процветать от ведения бизнеса в Украине и с Украиной. Мы будем отстраивать лучшее. По принципу build back better. Частные иностранные инвестиции, особенно из Соединенных Штатов, заложат основу такой трансформации", – отметил Шмигаль.
Премьер отметил, что перспективно инвестировать в такие украинские отрасли, как энергетика, оборонно-промышленный комплекс, аграрный сектор, IT, добыча критического сырья, строительство новой инфраструктуры и нового жилья.
По словам Шмыгаля, Украина предлагает четыре основных источника финансирования восстановления Украины:
"Очень важно, чтобы конфискованные российские суверенные средства стали основным ресурсом для восстановления", – добавил Шмигаль.
Он подчеркнул, что надеется, что США проявят лидерство в этом вопросе.
В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США с союзниками заблокировали российские активы на $58 млрд, заявили в американском министерства финансов. Блокированием имущества занимается международная группа, в которую входят представители США, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Еврокомиссии (REPO). Группа отмечала, что часть замороженных средств уже была передана Украине в качестве международной помощи. В частности, речь идет о конфискованных у подсанкционного российского бизнесмена Константина Малофеева $5,4 млн.