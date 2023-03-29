В Украине готовят пилотный проект по комплексному восстановлению деоккупированных населенных пунктов – Кабмин

"Определены даты старта и первые проекты комплексного восстановления на освобожденных территориях. Предварительно выбрано по одному населенному пункту в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, в которых начнется масштабное восстановление по принципу build back better ("строить лучше". – "ГОРДОН")", – говорится в сообщении.
Шмыгаль отметил, что необходимый для масштабных проектов восстановления закон уже принят и подписан президентом.
"Речь идет не только об отстройке жилья, но и больниц, школ, детсадов, ЦНАП, объектов культуры и так далее. Все должно комплексно восстанавливаться с учетом требований безопасности и современных практик по принципу "лучше, чем было", – объяснил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщали 12 января 2023 года, что, согласно данным по состоянию на осень прошлого года, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье.
22 марта агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на расчеты Всемирного банка, что для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.