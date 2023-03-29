В Украине готовят пилотный проект по комплексному восстановлению деоккупированных населенных пунктов – Кабмин

"Определены даты старта и первые проекты комплексного восстановления на освобожденных территориях. Предварительно выбрано по одному населенному пункту в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, в которых начнется масштабное восстановление по принципу build back better ("строить лучше". – "ГОРДОН")", – говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что необходимый для масштабных проектов восстановления закон уже принят и подписан президентом.

"Речь идет не только об отстройке жилья, но и больниц, школ, детсадов, ЦНАП, объектов культуры и так далее. Все должно комплексно восстанавливаться с учетом требований безопасности и современных практик по принципу "лучше, чем было", – объяснил он.

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