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В Украине готовят пилотный проект по комплексному восстановлению деоккупированных населенных пунктов – Кабмин

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В разрушенных домах проживают миллионы украинцев
В разрушенных домах проживают миллионы украинцев
Фото: ЕРА

В пяти деоккупированных регионах Украины планируют комплексно восстановить поврежденную в результате российской агрессии инфраструктуру. Об этом 29 марта после совещания с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля проинформировал сайт Кабинета Министров.

"Определены даты старта и первые проекты комплексного восстановления на освобожденных территориях. Предварительно выбрано по одному населенному пункту в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, в которых начнется масштабное восстановление по принципу build back better ("строить лучше". – "ГОРДОН")", – говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что необходимый для масштабных проектов восстановления закон уже принят и подписан президентом.

"Речь идет не только об отстройке жилья, но и больниц, школ, детсадов, ЦНАП, объектов культуры и так далее. Все должно комплексно восстанавливаться с учетом требований безопасности и современных практик по принципу "лучше, чем было", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщали 12 января 2023 года, что, согласно данным по состоянию на осень прошлого года, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье.

22 марта агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на расчеты Всемирного банка, что для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, вторжение, закон, жилье, война России против Украины, больницы, премьер-министр, Кабмин, восстановление
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