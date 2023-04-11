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Рада освободила от налога на недвижимость владельцев жилья, уничтоженного или поврежденного оккупантами из РФ

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В первом чтении законопроект был принят 21 сентября 2022 года
В первом чтении законопроект был принят 21 сентября 2022 года
Фото: Верховна Рада України / Facebook

На заседании 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №7632, который освобождает от уплаты налога на недвижимость за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество. Об этом проинформировал сайт парламента.

За документ, предложенный на второе чтение, проголосовал 281 народный депутат. Против никто не голосовал, воздержались – 17 нардепов.

Председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк объяснила, что законопроект закрепляет в Налоговом кодексе Украины "норму, позволяющую не начислять и не уплачивать налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, начиная с месяца, в котором объект разрушен", пишет сайт партии.

"Сам факт разрушения должен быть подтвержден актом осмотра объекта, составленным ГСЧС (Госслужбой по чрезвычайным ситуациям. – "ГОРДОН") или его территориальным органом или органом местного самоуправления", – отметила нардеп.

Шуляк подчеркнула, что от уплаты налога освобождаются "не только земли, которые находятся на временно оккупированных территориях, но и в районах, где продолжаются или возможны активные боевые действия".

"Начисление и уплата налога для уничтоженного или поврежденного имущества будет прекращаться независимо от включения соответствующей территории в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, и временно оккупированных территорий, поскольку повреждение от рашистских обстрелов есть на всей территории Украины", – отметили в "Слуге народа".

В первом чтении законопроект был принят 21 сентября 2022 года.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщали 12 января 2023 года, что, согласно данным по состоянию на осень прошлого года, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье.

22 марта агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на расчеты Всемирного банка, что для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, налоги, недвижимость, война, вторжение, жилье, обстрелы, законопроект, госслужба, война России против Украины, документы, имущество, Елена Шуляк, заседание, восстановление
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