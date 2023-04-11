Рада освободила от налога на недвижимость владельцев жилья, уничтоженного или поврежденного оккупантами из РФ

В первом чтении законопроект был принят 21 сентября 2022 года Фото: Верховна Рада України / Facebook

За документ, предложенный на второе чтение, проголосовал 281 народный депутат. Против никто не голосовал, воздержались – 17 нардепов.

Председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк объяснила, что законопроект закрепляет в Налоговом кодексе Украины "норму, позволяющую не начислять и не уплачивать налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, начиная с месяца, в котором объект разрушен", пишет сайт партии.

"Сам факт разрушения должен быть подтвержден актом осмотра объекта, составленным ГСЧС (Госслужбой по чрезвычайным ситуациям. – "ГОРДОН") или его территориальным органом или органом местного самоуправления", – отметила нардеп.

Шуляк подчеркнула, что от уплаты налога освобождаются "не только земли, которые находятся на временно оккупированных территориях, но и в районах, где продолжаются или возможны активные боевые действия".

"Начисление и уплата налога для уничтоженного или поврежденного имущества будет прекращаться независимо от включения соответствующей территории в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, и временно оккупированных территорий, поскольку повреждение от рашистских обстрелов есть на всей территории Украины", – отметили в "Слуге народа".

В первом чтении законопроект был принят 21 сентября 2022 года.

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