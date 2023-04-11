Рада освободила от налога на недвижимость владельцев жилья, уничтоженного или поврежденного оккупантами из РФ

За документ, предложенный на второе чтение, проголосовал 281 народный депутат. Против никто не голосовал, воздержались – 17 нардепов.
Председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк объяснила, что законопроект закрепляет в Налоговом кодексе Украины "норму, позволяющую не начислять и не уплачивать налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, начиная с месяца, в котором объект разрушен", пишет сайт партии.
"Сам факт разрушения должен быть подтвержден актом осмотра объекта, составленным ГСЧС (Госслужбой по чрезвычайным ситуациям. – "ГОРДОН") или его территориальным органом или органом местного самоуправления", – отметила нардеп.
Шуляк подчеркнула, что от уплаты налога освобождаются "не только земли, которые находятся на временно оккупированных территориях, но и в районах, где продолжаются или возможны активные боевые действия".
"Начисление и уплата налога для уничтоженного или поврежденного имущества будет прекращаться независимо от включения соответствующей территории в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, и временно оккупированных территорий, поскольку повреждение от рашистских обстрелов есть на всей территории Украины", – отметили в "Слуге народа".
В первом чтении законопроект был принят 21 сентября 2022 года.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщали 12 января 2023 года, что, согласно данным по состоянию на осень прошлого года, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье.
22 марта агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на расчеты Всемирного банка, что для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.