На нардепа, не внесшую в декларацию недвижимость в Харькове и Киеве, суд наложил денежное взыскание – САП

"Коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП о наложении денежного взыскания на народного депутата, обвиняемую в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в связи с неявкой в суд", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что суд согласился с доводами представителя САП, признал неуважительными причины неявки нардепа и обязал ее уплатить денежное взыскание.
Следующее заседание суда назначено на 16 февраля, отметили в САП.
По данным следствия, в декларации за 2020 год нардеп не указала две квартиры в Киеве общей стоимостью более 3,5 млн грн, автомобиль Cadillac, а также нежилые помещения в Харькове.
"В целом народный депутат не задекларировала движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 4,4 млн грн", – подчеркнули в прокуратуре.
В САП не указали фамилию нардепа.
В конце декабря 2022 года и в январе 2023 года САП сообщала о передаче дел в суд по аналогичным обвинениям ряда действующих народных депутатов.
По данным СМИ, квартиру стоимостью около 2 млн грн не задекларировал нардеп от "Слуги народа" Максим Пашковский, квартиру стоимостью более 3,6 млн грн – нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, квартиру стоимостью около 2,5 млн грн – нардеп от партии "За майбутнє" Ирина Констанкевич, квартиру стоимостью почти 5 млн грн – нардеп от "Слуги народа" Маргарита Шол.