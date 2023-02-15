На нардепа, не внесшую в декларацию недвижимость в Харькове и Киеве, суд наложил денежное взыскание – САП

"Коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП о наложении денежного взыскания на народного депутата, обвиняемую в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в связи с неявкой в суд", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что суд согласился с доводами представителя САП, признал неуважительными причины неявки нардепа и обязал ее уплатить денежное взыскание.

Следующее заседание суда назначено на 16 февраля, отметили в САП.

По данным следствия, в декларации за 2020 год нардеп не указала две квартиры в Киеве общей стоимостью более 3,5 млн грн, автомобиль Cadillac, а также нежилые помещения в Харькове.

"В целом народный депутат не задекларировала движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 4,4 млн грн", – подчеркнули в прокуратуре.

В САП не указали фамилию нардепа.