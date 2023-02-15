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На нардепа, не внесшую в декларацию недвижимость в Харькове и Киеве, суд наложил денежное взыскание – САП

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САП не указала фамилию фигурантки дела, которое рассматривает суд
САП не указала фамилию фигурантки дела, которое рассматривает суд
Фото: pixabay.com

14 февраля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил денежное взыскание на народного депутата, обвиняемую в декларировании недостоверных сведений, проинформировала в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП о наложении денежного взыскания на народного депутата, обвиняемую в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в связи с неявкой в суд", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что суд согласился с доводами представителя САП, признал неуважительными причины неявки нардепа и обязал ее уплатить денежное взыскание.

Следующее заседание суда назначено на 16 февраля, отметили в САП.

По данным следствия, в декларации за 2020 год нардеп не указала две квартиры в Киеве общей стоимостью более 3,5 млн грн, автомобиль Cadillac, а также нежилые помещения в Харькове.

"В целом народный депутат не задекларировала движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 4,4 млн грн", – подчеркнули в прокуратуре.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid021PGc3NeVLL9zAe5LghqKbhLPd8ayLTRTgZtK8w5bRFvfZ9FXsTXcuyn5x4th5mh6l

В САП не указали фамилию нардепа.

Контекст:

В конце декабря 2022 года и в январе 2023 года САП сообщала о передаче дел в суд по аналогичным обвинениям ряда действующих народных депутатов.

По данным СМИ, квартиру стоимостью около 2 млн грн не задекларировал нардеп от "Слуги народа" Максим Пашковский, квартиру стоимостью более 3,6 млн грн – нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, квартиру стоимостью около 2,5 млн грн – нардеп от партии "За майбутнє" Ирина Констанкевич, квартиру стоимостью почти 5 млн грн – нардеп от "Слуги народа" Маргарита Шол.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: недвижимость, прокуратура, депутаты, декларация, антикоррупционная прокуратура, САП, имущество, декларирование, квартира, суд, ВАКС, нардеп
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