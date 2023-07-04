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Великобритания запретила Абрамовичу использовать деньги от продажи "Челси" за пределами Украины

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Ранее СМИ писали, что Абрамович хочет потратить часть денег в РФ
Ранее СМИ писали, что Абрамович хочет потратить часть денег в РФ
Фото: ЕРА

Власти Великобритании запретили Фонду помощи жертвам войны, который распоряжается средствами от продажи футбольного клуба "Челси", тратить их за пределами Украины. Об том глава фонда Майк Пенроуз рассказал в опубликованной 4 июля колонке для The Times.

По его словам, британское правительство сообщило фонду, что деньгами от продажи клуба можно будет распоряжаться только в "географических границах Украины".

Такие ограничения "не позволят оказать помощь огромному количеству людей", покинувших Украину, а также странам, которым угрожает голод из-за вызванных войной перебоев с продовольствием, пишет Пенроуз.

"С такой огромной суммой денег, как эта, – около £2,35 млрд ($2,8 млрд), с накоплением процентов еще на миллионы – идея не оказывать помощь наиболее уязвимым, где бы они ни проживали, почти бессовестна", – считает представитель фонда.

Он призвал власти смягчить запрет, чтобы фонд мог рассматривать запросы помощи украинцам, которые находятся в других странах, а также в России и Беларуси, имея возможность соблюдать "общепринятые международные гуманитарные принципы нейтралитета, беспристрастности и независимости". 

Владелец футбольного клуба, российский миллиардер Роман Абрамович объявил о решении продать "Челси" в начале марта 2022 года. Все вырученные деньги он обещал передать в благотворительный фонд для помощи пострадавшим на войне в Украине. "Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержки долгосрочной работы по восстановлению", – уточнял бизнесмен.

В мае стало известно, что Абрамович договорился о продаже "Челси"The Telegraph отмечал, что сумма в £2,3 млрд станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории.

18 июня Daily Mail писал, что Абрамович не подписывает соглашение о передаче средств от продажи "Челси", потому что хочет, чтобы часть средств досталась "пострадавшим от войны россиянам".

Контекст:

Абрамович начал распродавать свои активы из-за угрозы санкций в связи с нападением России на Украину в 2022 году, отмечали СМИ.

Так, против Абрамовича как человека из ближнего круга президента страны-агрессора РФ Владимира Путина ввели санкции ВеликобританияЕвропейский союз, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия и Украина. Канада начала в декабре конфискацию его активов.

Абрамович, согласно данным Forbes, занимает 208-е место в списке самых богатых людей мира. Его имущество оценивается в $9,2 млрд.

Теги: Великобритания, Челси, помощь, деньги, война России против Украины, Роман Абрамович
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