Около $2,85 млрд Абрамовича, полученные от продажи "Челси", могут пойти в фонд Украины – СМИ

Абрамович объявил о решении продать английский футбольный клуб "Челси" в начале марта 2022 года Фото: EPA

Об этом 30 января написала The Telegraph.

Отмечается, что указанные средства в течение нескольких недель могут быть переведены в пока еще неназванный фонд, который, по данным газеты, получит одобрение Комиссии по благотворительности.

В соответствии с соглашением, заключенным между правительством и Абрамовичем, возглавит фонд бывший исполнительный директор Unicef UK Майк Пенроуз.

The Telegraph указывает, что сумма в £2,3 млрд станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории.

Абрамович объявил о решении продать английский футбольный клуб "Челси" в начале марта 2022 года. Бизнесмен сообщил, что все вырученные от продажи деньги пойдут в благотворительный фонд, который будет создан для помощи пострадавшим на войне в Украине. "Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержки долгосрочной работы по восстановлению", – уточнил бизнесмен.

В мае стало известно, что Абрамович договорился о продаже "Челси".