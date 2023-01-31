Около $2,85 млрд Абрамовича, полученные от продажи "Челси", могут пойти в фонд Украины – СМИ

Об этом 30 января написала The Telegraph.
Отмечается, что указанные средства в течение нескольких недель могут быть переведены в пока еще неназванный фонд, который, по данным газеты, получит одобрение Комиссии по благотворительности.
В соответствии с соглашением, заключенным между правительством и Абрамовичем, возглавит фонд бывший исполнительный директор Unicef UK Майк Пенроуз.
The Telegraph указывает, что сумма в £2,3 млрд станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории.
Абрамович объявил о решении продать английский футбольный клуб "Челси" в начале марта 2022 года. Бизнесмен сообщил, что все вырученные от продажи деньги пойдут в благотворительный фонд, который будет создан для помощи пострадавшим на войне в Украине. "Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержки долгосрочной работы по восстановлению", – уточнил бизнесмен.
В мае стало известно, что Абрамович договорился о продаже "Челси".
Абрамович начал распродавать свои активы из-за возможных санкций в Великобритании в связи с нападением России на Украину, отмечали СМИ.
Так, против Абрамовича как человека из ближнего круга президента РФ Владимира Путина ввели санкции Великобритания, Европейский союз, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия и Украина. Канада начала в декабре конфискацию его активов.
Абрамович, согласно данным российского Forbes, занимает 17-е место в списке самых богатых людей России. Его имущество оценивается в $6,9 млрд.