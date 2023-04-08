Правительство Великобритании затягивает с переводом Украине $2,85 млрд, которые Абрамович получил от продажи "Челси" – Bloomberg

В мае 2022 года стало известно, что Абрамович договорился о продаже "Челси" Фото: ЕРА

По данным издания, созданный для помощи Украине фонд почти готов к работе, однако одобрение со стороны британских властей заняло больше времени, чем ожидалось изначально.

"Мы готовы к работе и просто ждем одобрения. Есть сложности и задержки, связанные с политическими согласованиями как между Великобританией и Евросоюзом, так и внутри Великобритании", – сказал исполняющий обязанности директора фонда Майк Пенроуз.

По его словам, в фонде "не собираются принимать никаких решений, пока не узнают, что деньги поступят" на их счет.

По информации источников агентства, фонд может получить деньги после того, как его заявку одобрит минфин Британии. Однако перед этим ведомство должно убедиться, что фонд не будет использован Абрамовичем для обхода санкций.

Абрамович объявил о решении продать "Челси" в начале марта 2022 года. Бизнесмен сообщил, что все вырученные от продажи деньги пойдут в благотворительный фонд, который будет создан для помощи пострадавшим на войне в Украине. "Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержки долгосрочной работы по восстановлению", – уточнил бизнесмен.

В мае стало известно, что Абрамович договорился о продаже "Челси".

The Telegraph отмечал, что сумма в £2,3 млрд (около $2,85 млрд) станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории.