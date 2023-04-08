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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Правительство Великобритании затягивает с переводом Украине $2,85 млрд, которые Абрамович получил от продажи "Челси" – Bloomberg

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В мае 2022 года стало известно, что Абрамович договорился о продаже "Челси"
В мае 2022 года стало известно, что Абрамович договорился о продаже "Челси"
Фото: ЕРА

Правительство Великобритании затягивает с переводом Украине $2,85 млрд, которые российский бизнесмен Роман Абрамович получил от продажи футбольного клуба "Челси". Об этом 7 апреля сообщило Bloomberg.

По данным издания, созданный для помощи Украине фонд почти готов к работе, однако одобрение со стороны британских властей заняло больше времени, чем ожидалось изначально.

"Мы готовы к работе и просто ждем одобрения. Есть сложности и задержки, связанные с политическими согласованиями как между Великобританией и Евросоюзом, так и внутри Великобритании", – сказал исполняющий обязанности директора фонда Майк Пенроуз.

По его словам, в фонде "не собираются принимать никаких решений, пока не узнают, что деньги поступят" на их счет.

По информации источников агентства, фонд может получить деньги после того, как его заявку одобрит минфин Британии. Однако перед этим ведомство должно убедиться, что фонд не будет использован Абрамовичем для обхода санкций.

Абрамович объявил о решении продать "Челси" в начале марта 2022 года. Бизнесмен сообщил, что все вырученные от продажи деньги пойдут в благотворительный фонд, который будет создан для помощи пострадавшим на войне в Украине. "Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержки долгосрочной работы по восстановлению", – уточнил бизнесмен.

В мае стало известно, что Абрамович договорился о продаже "Челси".

The Telegraph отмечал, что сумма в £2,3 млрд (около $2,85 млрд) станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории.

Контекст:

Абрамович начал распродавать свои активы из-за возможных санкций в Великобритании в связи с нападением России на Украину, отмечали СМИ.

Так, против Абрамовича как человека из ближнего круга президента страны-агрессора РФ Владимира Путина ввели санкции ВеликобританияЕвропейский союз, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия и Украина. Канада начала в декабре конфискацию его активов.

Абрамович, согласно данным Forbes, занимает 208-е место в списке самых богатых людей мира. Его имущество оценивается в $9,2 млрд.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Великобритания, санкции, пожертвование, Челси, благотворительный фонд , война России против Украины, Роман Абрамович
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