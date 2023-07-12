ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

НБУ определил план действий по дальнейшей либерализации валютных операций для бизнеса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Смягчение валютных ограничений может происходить постепенно, отметил регулятор
Смягчение валютных ограничений может происходить постепенно, отметил регулятор
Фото: mind.ua

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал дорожную карту смягчения валютных ограничений, состоящую из трех этапов. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте НБУ.

"Национальный банк разработал дорожную карту постепенного смягчения валютных ограничений (далее – дорожная карта), которая в целом определяет этапы смягчения валютных ограничений. Основным критерием определения приоритетности смягчения валютных ограничений является корректировка искажений на рынке и поддержка экономического восстановления с учетом соответствующих рисков для курсовой устойчивости и международных резервов", – сказано в стратегии НБУ.

Отмечается, что дорожная карта состоит из нескольких этапов. Они предусматривают либерализацию торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и содействие новым кредитам и инвестициям.

"Хотя дорожная карта определяет последовательность смягчения валютных ограничений, некоторые шаги могут осуществляться раньше или позже, чем было предусмотрено первоначально. Это может произойти, если сложатся условия, при которых отклонение от предусмотренной последовательности будет определяться как более полезное для экономики, валютного рынка и финансовой системы", – подчеркнули в НБУ.

В то же время смягчение валютных ограничений может происходить постепенно, в частности путем изменения лимитов, калибровки уровней и т.д., отметил регулятор.

Европейская бизнес-ассоциация заявляла в июне, что положительно оценивает ослабление Национальным банком валютных ограничений и надеется на их дальнейшее снятие.

Теги: НБУ, экономика, деньги, финансы, дорожная карта
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
50-летняя Клум снялась в мокром бикини под холодным душем. Видео
50-летняя Клум снялась в мокром бикини под холодным душем. Видео
Галина ГРИШИНА
Никогда не покупайте такой творог, иначе сырники расползутся на сковороде. Эксперт рассказал о главных ошибках во время приготовления
Никогда не покупайте такой творог, иначе сырники расползутся на сковороде. Эксперт рассказал о главных ошибках во время приготовления
Галина ГРИШИНА
"Я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию". Соловий рассказала, как после страстного поцелуя с рокером ее избил бойфренд
"Я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию". Соловий рассказала, как после страстного поцелуя с рокером ее избил бойфренд
Галина ГРИШИНА
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Галина ГРИШИНА
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
Галина ГРИШИНА
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
Галина ГРИШИНА
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
Галина ГРИШИНА
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Галина ГРИШИНА
Почему варенье не загустевает. Ответ эксперта
Почему варенье не загустевает. Ответ эксперта
Мемуары Спирс доступны к предпродаже. Певица изображена на обложке книги, "написанной с удивительной искренностью и юмором", топлес
Мемуары Спирс доступны к предпродаже. Певица изображена на обложке книги, "написанной с удивительной искренностью и юмором", топлес
Галина ГРИШИНА
Соловий: Я была любовницей у своего первого парня. Я была такая, с которой можно было целоваться или еще что-то. Меня устраивало
Соловий: Я была любовницей у своего первого парня. Я была такая, с которой можно было целоваться или еще что-то. Меня устраивало
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль засветила бюст с верхнего ракурса и показала свои огурцы. Фото
Тина Кароль засветила бюст с верхнего ракурса и показала свои огурцы. Фото
Трихолог рассказала, можно ли использовать масло перед термообработкой волос
Трихолог рассказала, можно ли использовать масло перед термообработкой волос
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (121915)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (81588)
3
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (66902)
4
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (54414)
5
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (51921)
6
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (41259)
7
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (40852)
8
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (39453)
 
 
 
 