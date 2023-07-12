НБУ определил план действий по дальнейшей либерализации валютных операций для бизнеса

"Национальный банк разработал дорожную карту постепенного смягчения валютных ограничений (далее – дорожная карта), которая в целом определяет этапы смягчения валютных ограничений. Основным критерием определения приоритетности смягчения валютных ограничений является корректировка искажений на рынке и поддержка экономического восстановления с учетом соответствующих рисков для курсовой устойчивости и международных резервов", – сказано в стратегии НБУ.

Отмечается, что дорожная карта состоит из нескольких этапов. Они предусматривают либерализацию торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и содействие новым кредитам и инвестициям.

"Хотя дорожная карта определяет последовательность смягчения валютных ограничений, некоторые шаги могут осуществляться раньше или позже, чем было предусмотрено первоначально. Это может произойти, если сложатся условия, при которых отклонение от предусмотренной последовательности будет определяться как более полезное для экономики, валютного рынка и финансовой системы", – подчеркнули в НБУ.

В то же время смягчение валютных ограничений может происходить постепенно, в частности путем изменения лимитов, калибровки уровней и т.д., отметил регулятор.

Европейская бизнес-ассоциация заявляла в июне, что положительно оценивает ослабление Национальным банком валютных ограничений и надеется на их дальнейшее снятие.