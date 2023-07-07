В Нацбанке заявили, что уровень инфляции в Украине снижается быстрее, чем ожидалось

Одним из факторов, повлиявших на снижение уровня инфляции, в Нацбанке назвали значительный запас горючего в Украине Фото: depositphotos.com

В отчете Нацбанка не приводятся конкретные цифры оценки инфляции за июнь, однако, согласно обнародованному в документе графику, годовая инфляция упала ниже 15%.

"Действие факторов предложения продовольствия, укрепления гривни на наличном валютном рынке, а также улучшения инфляционных и курсовых ожиданий способствовало замедлению темпов инфляции. По оценкам НБУ, указанные факторы замедляли инфляцию также в июне, что перевесило эффекты от повышения тарифов на электроэнергию", – говорится в сообщении.

В регуляторе подчеркнули, что фундаментальное инфляционное давление снижается в соответствии с ожиданиями НБУ. Этому способствуют улучшение инфляционных и курсовых ожиданий в условиях благоприятной ситуации на валютном рынке и уменьшение давления со стороны затрат на фоне стабильной ситуации в энергетике.

Помимо этого, благодаря ослаблению давления со стороны затрат на сырье и горючее, а также восстановлению производственных и логистических цепей продовольственные товары дорожали медленнее, чем прогнозировалось.

"Снижение экспортных цен, а также ограничение транзита продовольствия через соседние страны ЕС обусловили замедление удорожания молочных продуктов и подсолнечного масла. Продолжалось снижение цен на крупу и муку из-за низких экспортных цен и достаточных для обеспечения внутренних нужд запасов зерновых", – уточнили в НБУ.

Еще одни фактором, повлиявшим на снижение уровня инфляции, в Нацбанке назвали значительный запас горючего. Это нивелировало эффекты от повышения тарифов на электроэнергию.

"В июне были повышены тарифы на электроэнергию для домохозяйств несколько больше, чем ожидал НБУ, что, однако, не помешало дальнейшему снижению инфляции", – резюмировали в регуляторе.