В Минэкономики прогнозируют снижение инфляции в Украине до 24%

"Мы прошли пик инфляции в конце прошлого года, и она постепенно начинает снижаться. Мы прогнозируем, что она снизится в этом году до 24%", – сказал Соболев.
Он также отметил, что основная разница между нынешним макропрогнозом и тем, который использовался при подготовке бюджета, – это продолжительность боевых действий в Украине.
По его словам, при подготовке проекта бюджета предполагалось, что война в стране закончится в середине этого года. Сейчас прогнозы базируются на том, что боевые действия будут продолжаться почти весь год. Это повлияло и на прогноз ВВП – ожидается, что на конец года его рост составит 1%.
По данным Госстата, в 2022 году инфляция в Украине составила 26,6%.
11 января 2023 года в Национальном банке заявили, что ожидают умеренного замедления потребительской инфляции в Украине. В то же время в регуляторе отметили, что на протяжении этого года она будет оставаться высокой.