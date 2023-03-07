В Минэкономики прогнозируют снижение инфляции в Украине до 24%

В Минэкономики считают, что пик инфляции был пройден в конце прошлого года Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Мы прошли пик инфляции в конце прошлого года, и она постепенно начинает снижаться. Мы прогнозируем, что она снизится в этом году до 24%", – сказал Соболев.

Он также отметил, что основная разница между нынешним макропрогнозом и тем, который использовался при подготовке бюджета, – это продолжительность боевых действий в Украине.

По его словам, при подготовке проекта бюджета предполагалось, что война в стране закончится в середине этого года. Сейчас прогнозы базируются на том, что боевые действия будут продолжаться почти весь год. Это повлияло и на прогноз ВВП – ожидается, что на конец года его рост составит 1%.