Госстат Украины сообщил о январской инфляции на уровне 26%. Это меньше, чем в 2022 году

"Инфляция на потребительском рынке в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составляла 0,8%, с январем 2022 года – 26,0%", – говорится в сообщении.
В 2022 году, по данным Госстата, годовая инфляция составляла 26,6%.
За год больше всего подорожали, согласно статистическим данным, яйца (на 77%), фрукты (на 73,3%), а также топливо и масло для транспорта (на 61,8%).
Подешевел только природный газ – на 0,4%.
11 января Национальный банк Украины спрогнозировал, что потребительская инфляция в Украине в 2023 году будет оставаться высокой, но ожидается ее умеренное замедление. "Несмотря на войну, инфляционные процессы в Украине остаются контролируемыми, и НБУ прогнозирует умеренное замедление инфляции в 2023 году. Этому будет способствовать последовательная экономическая политика при поддержке международных партнеров и замедлении мировой инфляции. В то же время потребительская инфляция в Украине и дальше будет высокой", – говорится в комментарии НБУ.