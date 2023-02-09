Госстат Украины сообщил о январской инфляции на уровне 26%. Это меньше, чем в 2022 году

"Инфляция на потребительском рынке в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составляла 0,8%, с январем 2022 года – 26,0%", – говорится в сообщении.

Скриншот: ukrstat.gov.ua

В 2022 году, по данным Госстата, годовая инфляция составляла 26,6%.

За год больше всего подорожали, согласно статистическим данным, яйца (на 77%), фрукты (на 73,3%), а также топливо и масло для транспорта (на 61,8%).

Подешевел только природный газ – на 0,4%.