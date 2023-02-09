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Госстат Украины сообщил о январской инфляции на уровне 26%. Это меньше, чем в 2022 году

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НБУ прогнозирует замедление инфляции в 2023 году
НБУ прогнозирует замедление инфляции в 2023 году
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В январе в Украине снизилась инфляция в годовом разрезе. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 9 февраля Государственной службой статистики.

"Инфляция на потребительском рынке в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составляла 0,8%, с январем 2022 года – 26,0%", – говорится в сообщении.

Скриншот: ukrstat.gov.ua
Скриншот: ukrstat.gov.ua

В 2022 году, по данным Госстата, годовая инфляция составляла 26,6%.

За год больше всего подорожали, согласно статистическим данным, яйца (на 77%), фрукты (на 73,3%), а также топливо и масло для транспорта (на 61,8%).

Подешевел только природный газ – на 0,4%.

Контекст:

11 января Национальный банк Украины спрогнозировал, что потребительская инфляция в Украине в 2023 году будет оставаться высокой, но ожидается ее умеренное замедление. "Несмотря на войну, инфляционные процессы в Украине остаются контролируемыми, и НБУ прогнозирует умеренное замедление инфляции в 2023 году. Этому будет способствовать последовательная экономическая политика при поддержке международных партнеров и замедлении мировой инфляции. В то же время потребительская инфляция в Украине и дальше будет высокой", – говорится в комментарии НБУ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: инфляция, статистика, Госстат, фрукты, природный газ, яйца, топливо
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