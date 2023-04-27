НБУ сохранил учетную ставку 25% и заявил о стремительном снижении инфляции

Такая мера поддержит эффект от предыдущих шагов по усилению привлекательности гривневых активов, считают в Нацбанке. Действующая ставка также позволит и дальше обеспечивать устойчивость валютного рынка и снижение инфляции.
"Инфляция стремительно снижается, в том числе благодаря мерам НБУ по поддержанию курсовой устойчивости, однако из-за влияния войны ценовое давление остается высоким",– говорится в сообщении регулятора.
В НБУ считают, что инфляция будет снижаться и дальше, в том числе из-за дешевеющих энергоносителей, сдержанного внутреннего спроса, а также успешной монетарной политики. Нацбанк прогнозирует, что в 2023 году обесценивание гривны замедлится с 18,7% до 14,8% , а в 2024 году – до 9,6%.
Регулятор также улучшил прогноз экономического роста в 2023 году – с 0,3% до 2,0% годовых, учитывая восстановление энергетической системы, а также мягкую фискальную политику.
Быстрая реализация проекта восстановления Украины вместе с евроинтеграционными реформами дадут еще больший толчок экономике экономического роста, а поступление иностранного финансирования даст возможность для смягчения валютных ограничений, обещают в НБУ.
Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. Чем выше ставка, тем дороже для банков и для потребителей стоят кредиты и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их. В результате спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона повышения учетной ставки – сокращение кредитования и, как следствие, замедление экономического роста.
3 июня 2022 года Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25%. 26 января регулятор сохранил ее на этом уровне.
В НБУ отмечали, что повышение ставки снизит давление на курс гривны и будет стимулировать потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не в валюте. А также усилит возможности самого Нацбанка по сдерживанию инфляции во время войны.