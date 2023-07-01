НБУ фиксирует увеличение неработающих кредитов у банков из-за долгов в "зеленой" энергетике

Отрасль не успела оправиться от кризиса недофинансирования, как шок войны повлек за собой стремительный рост доли неработающих кредитов, отметили в НБУ Фото: depositphotos.com

"Украинские банки, прежде всего государственные, активно кредитовали "зеленую" энергетику. В валовом кредитном портфеле доля кредитов "зеленой" энергетики составляет около 4%. Этот показатель значительно выше для государственных банков, которым принадлежит более трех четвертей кредитов отрасли. В отдельных банках доля портфеля достигает 13%. Отрасль не успела оправиться от кризиса недофинансирования, как шок войны повлек за собой стремительный рост доли неработающих кредитов", – сказано в документе.

Война усугубила проблемы, которые накапливались в отрасли несколько лет: объемы генерации из возобновляемых источников энергии росли, но денег от продажи электроэнергии не хватало для оплаты ее производства. Около 20% объектов солнечной энергетики и примерно 80% ветровой были уничтожены или оккупированы в ходе российского вооруженного вторжения в Украину, добавили в НБУ.

"Их возобновление проблематично: собственные ресурсы компаний ограничены, кредитование почти остановилось. В результате перебоев в электроснабжении введенная ранее балансирующая модель приводила к непропорционально большим штрафам за небалансы для производителей", – объяснили в банке.

В НБУ добавили, что из-за всех этих факторов ряд компаний теперь не способны обслуживать свои долги.

фотогалерея ( 1 из 2) Инфографика: bank.gov.ua Инфографика: bank.gov.ua

Недоплата госпредприятия "Гарантированный покупатель" производителям "зеленой" электроэнергии в Украине в июне достигла почти 60%, так как уровень расчетов составляет лишь 42,3%, что является самым низким показателем с февраля текущего года, отмечает "Обозреватель".