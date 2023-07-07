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Международные резервы Украины увеличились до $39 млрд, это рекордный показатель за всю историю независимости страны – Нацбанк

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По данным НБУ, в июне международные резервы Украины увеличились на 4,5%
По данным НБУ, в июне международные резервы Украины увеличились на 4,5%
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 1 июля международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $38,9995 млрд. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

В июне международные резервы Украины увеличились на 4,5% и обновили рекордный показатель за всю историю независимости страны. До этого результата максимальный показатель был зафиксирован 1 мая 2011 года – $38,3517 млрд.

"В течение июня 2023 года международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", – говорится в сообщении.

В регуляторе отметили, что в прошлом месяце динамику международных резервов определял ряд факторов. В частности, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга; операции НБУ на валютном рынке Украины; переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

По данным Нацбанка, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.

Контекст:

По состоянию на 1 января 2023 года международные резервы Украины составляли $28,491 млрд.

За 2022 год, большую часть которого Украина противостояла российской агрессии, международные резервы Украины сократились на 7,9%.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, валюта, НБУ, Нацбанк, золотовалютные резервы, выплаты, финансы
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