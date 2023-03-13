СБУ остановила на границе "туристов", которые пытались ввезти наличные на 37 млн грн

По предварительной информации, деньги были похищены на временно оккупированных территориях Украины Фото: Служба безпеки України / Telegram

Участники группы ехали в Украину под видом туристов на рейсовом автобусе. Деньги были упакованы в чемоданы, часть купюр примотана к телу под одеждой.

В СБУ считают, что это не единичный случай, а транснациональный канал незаконного ввоза в Украину денег с захваченных Россией территорий страны.

"По предварительной информации, эти средства были похищены на временно оккупированных территориях Украины. В дальнейшем полученные преступным путем деньги вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны – к таможенной границе нашего государства", – говорится в сообщении.

По материалам СБУ, на изъятые средства наложен арест. Изучается версия, что деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине.