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СМИ сообщили, что казахская компания хочет купить Rozetka. Совладелец украинского ритейлера отреагировал

Rozetka.ua украинский интернет-магазин и маркетплейс, появившийся в 2005 году
Rozetka.ua – украинский интернет-магазин и маркетплейс, появившийся в 2005 году
Фото: depositphotos.com

Издание AIN 1 ноября сообщило, что казахстанская компания Kaspi.kz рассматривает покупку крупнейшего онлайн-ритейлера Украины Rozetka. Совладелец Rozetka Владислав Чечеткин в комментарии Dev отрицает переговоры с казахской компанией.

Журналисты AIN, ссылаясь на свои источники, заявили, что Kaspi.kz уже ведет переговоры с нынешними владельцами компании Rozetka. Due diligence (составления представления об объекте инвестирования) сделки якобы должна провести юридическая компания Avellum.

AIN оценил стоимость Rozetka в размере от $600 млн до $889 млн.

Основатель monobank Олег Гороховский после этой новости в Facebook написал, что "реальная ценность Rozetka при реализации той модели, которую Kaspi исполнил в 19-миллионном Казахстане, в украинских реалиях – не менее $10 млрд".

https://www.facebook.com/oleg.gorohovsky/posts/5041176825910935

Чечеткин в комментарии Dev назвал информацию о переговорах с казахской компанией "чушью".

"С момента публикации статьи в AIN оценка уже возросла в 15 раз, судя по предложению Гороховского. Думаю, стоит еще [основателю Amazon Джефу] Безосу написать, может, он тоже в торги вступит?" – сказал он.

Контекст:

Rozetka.ua – украинский интернет-магазин и маркетплейс, появившийся в 2005 году. Имеет отделение во Львове, Киеве, Броварах, Житомире и Одессе. Сайт занимает восьмое место среди самых посещаемых в Украине. Владельцы Rozetka – Ирина и Владислав Чечеткины – находятся на 20 месте списка самых богатых людей Украины по версии Forbes. Их капитал – $470 млн.

Теги: Украина, Казахстан, торговля
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