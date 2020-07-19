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Стадион "Черноморец" в Одессе официально продан за 194 млн грн американской компании

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц сообщили, что стадион "Черноморец" продали с 21-ой попытки на открытом аукционе.

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Стадион находился на балансе "Имэксбанка", который обанкротился в январе 2015 года
Стадион находился на балансе "Имэксбанка", который обанкротился в январе 2015 года
Фото: ua-football.com

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор купли-продажи одесского стадиона "Черноморец" с компанией Allrise Capital Inc. из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

22 мая состоялся аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона "Черноморец", расположенных в Одессе по адресу: ул. Маразлиевская, 1/20, находившихся на балансе АО "Имэксбанк", сообщается в релизе.

"Победитель предложил 193,8 млн грн. Организатором торгов выступила компания "Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн", аукцион был проведен по голландской модели", – говорится в сообщении.

В ФГВФЛ отметили, что стадион продали с 21-ой попытки на открытом аукционе.

"До этого он выставлялся на торги как через электронную систему "ProZorro.Продажи", так и с помощью иностранных советников, отдельно и в составе пулов с правами требования по кредитам", – добавили в ведомстве.

Средства, полученные от продажи, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов "Имэксбанка" и государства.

Общая площадь недвижимости, которую продавали единым лотом, составляет 80 289 м². В лот входили спортивная арена, два бизнес-центра, фитнес-клуб, отель, подземный паркинг и т.д., отмечали в ФГВФЛ. Стадион "Черноморец" может принять более 34 тыс. болельщиков.

Первоначальная цена лота на торгах в мае 2019 года составила 1,139 млрд грн, таким образом, объект продан почти на 947 млн дешевле.

Стадион находился на балансе "Имэксбанка", который обанкротился в январе 2015 года, а в мае того же года был ликвидирован. За несколько месяцев до этого из финучреждения вывели ликвидные залоги, а обеспечением по 41 договору на сумму 8,3 млрд грн стала арена ФК "Черноморец".

Все компании, в которых стадион выступал залоговым имуществом, связаны с бизнесменом, экс-нардепом Леонидом Климовым, пишет "Думская".

Особенность голландского аукциона состоит в том, что в начале торгов объявляется самая высокая цена за лот, а потом постепенно ставки снижаются до суммы, на которую согласится покупатель.

Теги: Одесса, недвижимость, бизнес, Имэксбанк, стадион, Фонд гарантирования вкладов
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