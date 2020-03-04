Стокгольмский арбитраж запретил принудительную продажу украинской “дочки” российского банка

Акции принадлежащего российской госкорпорации ВЭБ “Проминвестбанка” по решению Третейского суда в Гааге должны быть проданы для выплаты компенсации украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому за потерю активов в Крыму в результате оккупации полуострова Россией.

Стокгольмский арбитраж подтвердил решение о запрете любых действий, направленных на принудительную продажу акций украинского “Проминвестбанка”, дочерней организации российской госкорпорации ВЭБ. Об этом 3 марта сообщило агентство РБК, ссылаясь на поступившее в редакцию заявление ВЭБ.

Как отмечает “Интерфакс-Украина”, решение о запрете продажи акций по требованию российской стороны ранее принял чрезвычайный арбитр. Украина решила обжаловать это решение перед полным составом трибунала, в который входил и назначенный Украиной арбитр.

2 марта полный состав Стокгольмского арбитража подтвердил решение чрезвычайного арбитра.

Акции "Проминвестбанка" продают для выплаты компенсации украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому по решению Третейского суда в Гааге, принятому в мае 2018 года. Коломойский оспаривал потерю активов в оккупированном Россией Крыму.

12 сентября 2018-го Апелляционный суд Киева арестовал акции "Проминвестбанка", "Сбербанка" и "ВТБ Банка" для выполнения решения Третейского суда.

ВЭБ оспаривает решение о возмещении ущерба в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

В конце июля 2019 года ВЭБ сообщал, что Печерский районный суд Киева принял решение о приостановке принудительной продажи "Проминвестбанка". Аукцион по продаже 99,77% акций “Проминвестбанка” должен был состояться в августе того же года, однако заявок на участие в конкурсе не поступило.