Суд признал кондитерскую компанию "АВК" банкротом. Она заявила, что из-за агрессии России

В январе 2020 года суд признал многомиллиардные долги "АВК" перед банками Фото: АВК / Facebook

В решении говорится, что "имеет место факт превышения размера пассива должника над его активами и недостаточность имеющегося у должника имущества для удовлетворения требований кредиторов".

Также подчеркивается, что коэффициент обеспеченности собственными средствами компании является низким. Это, в свою очередь, снижает шансы предприятия использовать внесудебные меры для восстановления платежеспособности.

В суде также отметили, что отрицательный результат показателя текущей платежеспособности предприятия свидетельствует о его неплатежеспособности.

Кроме того, суд уточняет, что после открытия дела о банкротстве компания не предоставляла предложений по восстановлению своей платежеспособности. Среди кредиторов "АВК" указаны Всеукраинский банк развития, Райффайзен банк, Сбербанк и Проминвестбанк.

Позже в пресс-службе компании уточнили, что "АВК" – это холдинг, в составе которого находится ряд предприятий с созвучными названиями, в том числе и частное акционерное общество "АВК". Последнее суд и признал банкротом.

"ЧАО "АВК" признали банкротом не из-за неэффективного ведения хозяйственной деятельности, а прежде всего из-за агрессии России против Украины, а основные активы ЧАО "АВК" находятся на не подконтрольной Украины территории", – сказали в пресс-службе.

Остальные предприятия холдинга "АВК" продолжают работать в штатном режиме на территории Украины, добавили в компании.