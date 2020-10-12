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Тигипко передал в Нацбанк документы на покупку "Проминвестбанка"

Антимонопольный комитет Украины 8 октября разрешил украинскому бизнесмену Сергею Тигипко опосредованно купить "Проминвестбанк" через кипрскую компанию Luregio Ltd.

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Антимонопольный комитет Украины разрешил Тигипко опосредованно купить "Проминвестбанк"
Антимонопольный комитет Украины разрешил Тигипко опосредованно купить "Проминвестбанк"
Фото: depositphotos.com

Бывший вице-премьер-министр Украины, бизнесмен Сергей Тигипко передал в Нацбанк Украины документы для согласования опосредованного приобретения "Проминвестбанка" через кипрскую компанию Luregio Limited. Об этом изданию FinClub сообщили в НБУ.

Издание отметило, что Антимонопольный комитет Украины 8 октября разрешил Тигипко опосредованно купить "Проминвестбанк". Речь идет об участии в размере 99,772644% в уставном капитале банка.

Регулятор начал изучение этой заявки.

"Полученные документы для согласования приобретения существенного участия зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", – заявили в Нацбанке.

НБУ рассмотрит документы в течение трех месяцев со дня получения пакета документов и даст ответ в конце 2020-го или в начале 2021 года.

"Нацбанк проверит соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным в нормативно-правовых актах НБУ, его финансовое состояние и источники происхождения средств",  рассказали в пресс-службе регулятора.

По информации FinClub, Тигипко принадлежит "ТАСкомбанк" и "Универсал Банк" (на базе которого действует "Монобанк"). Бизнесмен скупал банковские активы: покупал "ВиЭс Банк" у российского "Сбербанка", портфели обанкротившихся банков, таких как "Диамантбанк".

Теги: Украина, Кипр, НБУ, банки, Сергей Тигипко, Антимонопольный комитет, Проминвестбанк, Нацбанк
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