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Украина максимально увеличит добычу угля перед отопительным сезоном; если не хватит, будет импортировать – Галущенко

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Галущенко: Мы ориентированы на максимум добычи угля в Украине. Где не будет хватать, будем импортировать
Галущенко: Мы ориентированы на максимум добычи угля в Украине. Где не будет хватать, будем импортировать
Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

Украина намерена обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона 2021–2022 годов за счет добычи собственного угля, а в случае нехватки рассчитывает на импорт.

Об этом 29 июля во время общения с журналистами заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

ы видим те запасы, которые есть в соответствии с утвержденными графиками, и видим, за счет чего можно нарастить. Мы ориентированы на максимум добычи в Украине. Где не будет хватать, будем импортировать. Будем решать проблему. Нет таких проблем, которые нельзя было бы решить", – сказал он.

Галущенко не стал называть возможных объемов импорта, так как этот вопрос "зависит от баланса собственной добычи".

Он сказал, что Украина планирует закупать уголь у Казахстана, Польши и ЮАР.

Министра спросили, возможен ли импорт угля из России.

"Россия… Учитывая то, что мы намерены уйти в автономный режим в рамках интеграции с европейскими рынками, нас ждет много сюрпризов. Нет. Не диверсии. Это слишком. Но, думаю, будут попытки максимально создать сложности. Надо быть к этому готовыми", – ответил он.

Контекст:

Народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер 28 июля заявляла о срыве подготовки к отопительному сезону. Она говорила, что ремонтная кампания сорвана, а каждый третий блок ТЭС и ТЭЦ "Центрэнерго" "не может работать, потому что на скалах нет угля и денег, чтобы заплатить за газ". В связи с этим, по ее мнению, Украина может столкнуться с веерными отключениями.

В структуру "Центрэнерго" входят Трипольская, Змиевская и Углегорская ТЭС. "Центрэнерго" вырабатывает около 8% электроэнергии в Украине и обеспечивает 25% тепловой генерации.

Компания, по информации "Экономической правды", отправила премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и министру энергетики Герману Галущенко письмо, в котором заявила о сложностях при подготовке к отопительному сезону.

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