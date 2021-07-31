Украина максимально увеличит добычу угля перед отопительным сезоном; если не хватит, будет импортировать – Галущенко

Галущенко: Мы ориентированы на максимум добычи угля в Украине. Где не будет хватать, будем импортировать Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

Об этом 29 июля во время общения с журналистами заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы видим те запасы, которые есть в соответствии с утвержденными графиками, и видим, за счет чего можно нарастить. Мы ориентированы на максимум добычи в Украине. Где не будет хватать, будем импортировать. Будем решать проблему. Нет таких проблем, которые нельзя было бы решить", – сказал он.

Галущенко не стал называть возможных объемов импорта, так как этот вопрос "зависит от баланса собственной добычи".

Он сказал, что Украина планирует закупать уголь у Казахстана, Польши и ЮАР.

Министра спросили, возможен ли импорт угля из России.

"Россия… Учитывая то, что мы намерены уйти в автономный режим в рамках интеграции с европейскими рынками, нас ждет много сюрпризов. Нет. Не диверсии. Это слишком. Но, думаю, будут попытки максимально создать сложности. Надо быть к этому готовыми", – ответил он.