Украинские основатели Grammarly стали долларовыми миллиардерами – Forbes

Как пишет издание, состояние каждого из создателей сервиса сейчас составляет не менее $4 млрд.

"Раунд инвестиций на $200 млн не просто катапультировал стоимость компании до $13 млрд, но и сделал миллиардерами двух ее основателей – Максима Литвина и Алексея Шевченко", – отмечает Forbes.



По оценкам издания, Литвину и Шевченко принадлежит по 35% созданной ими компании. Еще 22% акций владеют инвесторы, принявшие участие в двух инвестиционных раундах в 2019 и 2021 годах. Доля третьего основателя Grammarly Дмитрия Лидера оценивается в 1%.



В компании не подтвердили оценки Forbes и отказались раскрыть структуру собственности.



"Grammarly является частной компанией и не разглашает данные о составе владельцев и распределении их долей", - ответили изданию в компании.