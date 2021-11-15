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"Укрпошта" покупает банк за 260 млн грн – СМИ

Одобрить покупку "Укрпоштой" банка должен НБУ
Одобрить покупку "Укрпоштой" банка должен НБУ
Фото: depositphotos.com

"Укрпошта" покупает "Альпари банк" за 260 млн грн. Об этом 12 ноября сообщило издание Liga.net, ссылаясь на собственные источники в Кабмине и "Укрпоште".

Издание уточняет, что Кабмин и Министерство инфраструктуры, владеющие "Укрпоштой", дали свое согласие на сделку. Теперь разрешение на покупку должен дать Нацбанк. Собеседник Liga.net в финрегуляторе сообщил, что в настоящее время "Укрпошта" готовит пакет документов.

Как отмечает издание, покупка банка – часть стратегии "Укрпошти". Еще в 2016 году сразу после назначения генеральный директор Игорь Смелянский заявлял о намерениях развития e-commerce и финансовых услуг.

Банк, который собирается купить "Укрпошта", в 2012 году основали Ольга Максименко, Андрей Брюховецкий и Андрей Перкаль из ООО ЮК "Скорая правовая помощь". Председатель наблюдательного совета банка – третий президент Украины Виктор Ющенко.

Также среди членов наблюдательного совета – бывший министр финансов Сергей Терехин. Руководитель самого банка – Игорь Францкевич, экспредседатель "Райффайзенбанка" и "Индекс-Банка".

Уставный капитал банка – минимальный из разрешенных, 200 млн. грн. Это самый маленький банк в Украине по активам (244,7 млн грн), рассказал Liga.net руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий. 

За три квартала 2021 года банк имел 44,6 млн грн обязательств, 1,3 млн налогового долга и 8,3 млн грн убытков. "Альпари" – один из самых убыточных в Украине за три квартала. Банк имеет только одно отделение.

Контекст:

В мае 2020 года Верховная Рада приблизила превращение "Укрпошти" в банк. Тогда парламент принял в первом чтении законопроект №2788-д, который позволил бы ей предоставлять финансовые услуги, в частности открывать карточки и депозитные счета. Во втором чтении документ так и не был принят.

НБУ не поддерживал идею дать "Укрпоште" право предоставлять банковские услуги. Финрегулятор говорил, что в случае принятие закона "Укрпошта" будет привлекать депозиты, но не будет гарантировать их возвращение. Также НБУ предупреждал, что "Укрпошта" будет выполнять роль банка, но не будет выполнять банковские правила.

Теги: банки, Укрпошта, Игорь Смелянский
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