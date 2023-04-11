"Укрзалізниця": Капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Ирпень завершен

В мае 2022 года мост через реку Ирпень был восстановлен по временной схеме, после этого начали выполнять работы по его капитальному восстановлению, отметили в УЗ Фото: Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia / Facebook (архив)

Об этом сообщается на сайте национального перевозчика грузов и пассажиров в Украине.

Это позволит в ближайшее время увеличить количество пассажирских поездов в направлении Коростеня Житомирской области и городов – сателлитов Киева, подчеркнули в УЗ.

Указывается, что железнодорожники демонтировали все поврежденные элементы моста, а на их месте возвели фактически новый переход через реку.

"После того, как противник был разбит и изгнан из Киевской области, мы должны были в кратчайшие сроки помочь вернуть нормальную жизнь в регион и восстановить железнодорожное сообщение в деоккупированные населенные пункты. Сначала в течение месяца мост через реку Ирпень был восстановлен по временной схеме. Это позволило уже в начале мая прошлого года запустить поезда в Ирпень, Бучу, Бородянку и другие населенные пункты, – рассказал член правления "Укрзалізниці" Роман Черницкий. – После этого начали выполнять работы по капитальному восстановлению моста. Теперь можем вернуть на направление надлежащие объемы движения".