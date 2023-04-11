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"Укрзалізниця": Капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Ирпень завершен

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В мае 2022 года мост через реку Ирпень был восстановлен по временной схеме, после этого начали выполнять работы по его капитальному восстановлению, отметили в УЗ
В мае 2022 года мост через реку Ирпень был восстановлен по временной схеме, после этого начали выполнять работы по его капитальному восстановлению, отметили в УЗ
Фото: Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia / Facebook (архив)

"Укрзалізниця" 11 апреля объявила о завершении капитального ремонта железнодорожного моста через реку Ирпень в Киевской области, движение поездов через мост открыто по двум путям.

Об этом сообщается на сайте национального перевозчика грузов и пассажиров в Украине.

Это позволит в ближайшее время увеличить количество пассажирских поездов в направлении Коростеня Житомирской области и городов – сателлитов Киева, подчеркнули в УЗ.

Указывается, что железнодорожники демонтировали все поврежденные элементы моста, а на их месте возвели фактически новый переход через реку.

"После того, как противник был разбит и изгнан из Киевской области, мы должны были в кратчайшие сроки помочь вернуть нормальную жизнь в регион и восстановить железнодорожное сообщение в деоккупированные населенные пункты. Сначала в течение месяца мост через реку Ирпень был восстановлен по временной схеме. Это позволило уже в начале мая прошлого года запустить поезда в Ирпень, Бучу, Бородянку и другие населенные пункты, – рассказал член правления "Укрзалізниці" Роман Черницкий. – После этого начали выполнять работы по капитальному восстановлению моста. Теперь можем вернуть на направление надлежащие объемы движения".

Контекст:

Железнодорожный мост через реку Ирпень, который соединял Киев с одноименным городом, был взорван военными 21 марта прошлого года после полномасштабного вторжения РФ.

Работы по капитальному восстановлению железнодорожного моста начали в июле, в конце ноября было возобновлено движение поездов по нечетной колее моста, а в конце марта 2023 года железнодорожники завершили все работы по восстановлению моста и открыли движение по четной колее, проинформировали в УЗ.

Всего в результате боевых действий на территории Украины было повреждено около 70 железнодорожных мостов, из которых треть уже отстроили, добавили в УЗ.

Теги: Киев, Украина, Укрзалізниця, Ирпень, ремонт, мост, поезда, война России против Украины, Коростень, разрушения, пассажиры, восстановление
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