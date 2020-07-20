В Испании окончательно закрыто дело Степана Черновецкого, инвестиции бизнесмена признаны легальными

Украинский бизнесмен, основатель Сhernovetskyi Investment Group Степан Черновецкий заявил, что ему было принципиально восстановить справедливость.

Степан Черновецкий: Я потратил много времени и усилий для этого, и решение апелляционного суда ставит точку в этом вопросе Фото: пресс-служба Степана Черновецкого

1 июля Апелляционный суд Барселоны окончательно подтвердил решение о прекращении предварительного расследования по делу украинского бизнесмена, основателя Сhernovetskyi Investment Group Степана Черновецкого, сообщают "Українські новини". Расследование касалось подозрения в отмывании денег, прокуратура Испании вела его с 2014 года, по решению местного суда в октябре 2019-го оно было приостановлено.

"Апелляционный суд Барселоны отклонил апелляцию прокуратуры, оставив в силе решение суда первой инстанции, и окончательно прекратил дело. Таким образом, суды второй раз подтвердили законность инвестиций Степана Черновецкого в Испанию и его бизнеса в стране", – сказали в комментарии агентству испанские адвокаты Черновецкого из юридической фирмы Martell Abogados.

Юристы отметили, что прокуратура и суд Испании длительное время сохраняли режим секретности и не давали стороне защиты возможность ознакомиться с материалами следствия, но адвокаты предоставили суду аудиторские и юридические отчеты о законности происхождения инвестиций.

"Мне было принципиально восстановить справедливость. Я потратил много времени и усилий для этого, и решение апелляционного суда ставит точку в этом вопросе. Я рад, что мы наконец можем сосредоточиться на бизнесе и развитии, а не на защите от необоснованных обвинений", – заявил Степан Черновецкий.