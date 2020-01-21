Степан Черновецкий заявил, что "испанское" дело против него закрыто

Президент инвестиционной компании Chernovetskyi Investment Group и сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степан Черновецкий предположил, что причиной открытия дела в Испании послужило определенное предубеждение в отношении него как инвестора из постсоветского пространства.

Степан Черновецкий: Испанских адвокатов эта ситуация удивляет меньше, чем меня, видимо, они к такому привыкли, ведь мой случай далеко не уникален Фото: cig.vc

Испанский суд закрыл предварительное расследование против Степана Черновецкого – президента инвестиционной компании Chernovetskyi Investment Group и сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. В интервью изданию "Фокус" Степан Черновецкий заявил, что его инвестиции в Испанию признаны законными, а предварительное расследование строилось "лишь на догадках и домыслах" и поэтому было закрыто.

"Обвинения не было, а вот на чем строилась вся эта история – загадка. Ничего конкретного, одни подозрения. Столько шума, столько проблем, наверное, и денег много бюджетных потратили, а основано все на домыслах. Испанских адвокатов эта ситуация удивляет меньше, чем меня, видимо, они к такому привыкли, ведь мой случай далеко не уникален", – сказал Черновецкий.

Он предположил, что причиной ситуации послужило определенное предубеждение в отношении него как инвестора из постсоветского пространства.

"Таких ситуаций много: богатых или относительно богатых иностранцев арестовывали на месяцы, в итоге дела разваливались, их отпускали, а за это время их бизнесы в Испании разрушались. Им ничего другого не оставалось, как уезжать. Возможно, это система такой сигнал посылает: "Мы вам не рады", – отметил бизнесмен.

Он напомнил, как именно проходило его задержание: несмотря на то, что испанские полицейские длительное время следили за Черновецким и знали его распорядок дня, они ворвались с автоматами в дом утром, когда вся семья еще спала.

"В день моего задержания информацию о нем и фото задержания слили в СМИ, те моментально растиражировали, видимо, чтобы создать ажиотаж, построенный на стереотипах. Хотя, повторюсь, на самом деле это было всего лишь предварительным расследованием", – рассказал Черновецкий.

По его словам, следствие длилось три года и даже после того, как его адвокаты предоставили все доказательства законности инвестиций, испанские правоохранители не спешили закрывать дело.

"Я знаю об этом деле три с половиной года, само оно длится еще дольше, а следствие не озвучило никаких даже предположений, какими такими якобы криминальными путями были получены средства для инвестиций в Испанию. Собственно, все предварительное следствие и было построено на такого рода "основаниях". И закончилось все вполне закономерно – дело закрыто. Только система очень медленная и следствие упорно отказывалось признавать свои ошибки, поэтому все заняло так много времени", – резюмировал бизнесмен.

Глава CIG Степан Черновецкий был задержан испанской полицией в июле 2016 года и вскоре освобожден. 12 августа того же года Леонид Черновецкий заявил об освобождении из-под стражи в Испании своего сына. По его словам, Апелляционный суд Барселоны освободил Степана Черновецкого без залога и каких-либо других предварительных условий.

Черновецкий был мэром Киева с 2006-го по 2012 год. Его сын Степан Черновецкий создал и владеет инвестиционной компанией Chernovetskyi Investment Group.