ДЕНЬГИ Short News

В Украине отменена государственная монополия на производство спирта

С 1 июля вступил в силу закон, который отменяет государственную монополию на производство спирта.

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия "Укрспирт". "Сегодня начинается важный этап демонополизации отрасли. Лицензию на производство спирта теперь могут получить предприятия любой формы собственности. Однако до 1 июля 2021 года спирт будет производиться только на государственных заводах, которые вскоре выставят на продажу", – подчеркнул и.о. директора "Укрспирта" Сергей Блескун.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".