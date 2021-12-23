В Украине создадут единую информационно-аналитическую систему по предоставлению жилищно-коммунальных услуг – Шмыгаль

Шмыгаль о новой системе: Это будет единственный инструмент, где граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой ЖКХ Фото: kmu.gov.ua

"Сегодня мы создали межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься запуском проектной системы под названием "Пространство жилищно-коммунальных услуг". Это будет единственный инструмент, где граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой ЖКХ", – заявил Шмыгаль.

По его словам, система упорядочит работу всех поставщиков коммунальных услуг, дасть возможность прозрачно управлять жилым фондом и домом, а также возможность онлайн заказа и оплаты коммунальных услуг.

Также премьер рассказал, что украинцы смогут сообщать о нарушениях в сфере благоустройства, а государство "получит системные и верифицированные данные о ситуации в жилищно-коммунальной сфере".