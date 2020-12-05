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Верховный суд Нидерландов не дал России отсрочку по выплате $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов 4 декабря отклонил ходатайство Российской Федерации о приостановке исполнения арбитражных решений, вынесенных в 2014 году.

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Верховный суд Нидерландов принял решение по ходатайству российской стороны
Верховный суд Нидерландов принял решение по ходатайству российской стороны
Фото: depositphotos.com

Верховный суд Нидерландов 4 декабря отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа. Власти РФ просили приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров компании, которым должны выплатить $50 млрд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В деле между Российской Федерацией и тремя бывшими акционерами нефтяной компании ЮКОС Верховный суд сегодня отклонил ходатайство Российской Федерации о приостановке исполнения арбитражных решений, вынесенных в 2014 году. Эти решения обязали Российскую Федерацию выплатить около $50 млрд компенсации за неспособность защитить интересы акционеров", – сообщается в релизе.

Речь идет о компаниях: Veteran Petroleum Ltd, Yukos Universal Ltd и Hulley Enterprises Ltd.

По мнению суда, отмена или приостановка решения повлияет на две стороны, он не нашел аргументов для удовлетворения ходатайства российских властей.

"Бывшие акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться исполнения арбитражных решений до окончательного решения по делу", – сообщил суд.

Дело о причинении руководством компании ЮКОС ущерба бюджету России было возбуждено в 2003 году. 2 июля 2003 года был задержан соучредитель банка "Менатеп" Платон Лебедев, 25 октября того же года – председатель правления ЮКОСа Михаил Ходорковский. В мае 2005 года каждого из них приговорили к девяти годам колонии, пишет "Коммерсантъ".

В 2009 году осужденных вернули в Москву из колоний, чтобы предъявить обвинения по второму делу – о хищении акций "дочек" ЮКОСа и добытой компанией нефти на сумму более 890 млрд руб., а также легализации части этих средств. В декабре 2010 года бизнесмены были признаны виновными и приговорены к 14 годам колонии.

20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин помиловал Ходорковского, который в тот же день был освобожден и покинул страну. Лебедев вышел на свободу в январе 2014 года после постановления Верховного суда, снизившего ему срок до фактически отбытого.

18 июля 2014 года третейский суд в Гааге принял решение о взыскании с России $50 млрд в пользу акционеров компании ЮКОС.

19 января 2017 года Конституционный суд РФ разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа €1,9 млрд компенсации по решению ЕСПЧ.

9 мая 2017 года апелляционный суд Амстердама вынес решение, что власти России нарушили российское налоговое законодательство, предъявив к концерну ЮКОС чрезмерные требования по покрытию задолженности перед государством, что в итоге привело к началу процедуры банкротства нефтяной компании в марте 2006 года.

18 февраля 2020 года апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и оставил в силе решение гаагского арбитража, которое обязывало Россию выплатить экс-акционерам нефтяной компании ЮКОС $50 млрд.

По информации минюста РФ, решение суда обжаловали в мае 2020 года, а в октябре, по данным "РИА Новости", Россия попросила приостановить исполнение решения.

Теги: Россия, Владимир Путин, Михаил Ходорковский, Нидерланды, Конституционный Суд, Амстердам, бизнес, ЮКОС, Верховный Суд, банкротство, апелляционный суд
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