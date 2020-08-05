Власти Италии проверят документы о продаже острова Богуслаеву. Ему могут отказать

Остров Галлинара, который купил сын экс-владельца "Мотор Січі" Александр Богуслаев, имеет статус заповедника. Министр культурного наследия Италии Дарио Франческини сказал, что сейчас ведомство изучает соответствующие документы. Мэр города Альбенга Рикардо Томатис заявил, что остров важен с туристической точки зрения.

Власти Италии проверят документы о продаже острова Галлинара сыну бывшего владельца "Мотор Січі" Александру Богуслаеву. Об этом пишет Corierre della Sera.

Остров Галлинара является заповедником с 1989 года и на его продажу могут распространяться ограничения. В таком случае государство может воспользоваться преимущественным правом на покупку, отметила газета.

Министр культурного наследия Дарио Франческини сказал изданию, что сейчас ведомство изучает соответствующие документы.

Мэр города Альбенга Рикардо Томатис заявил, что остров важен с туристической точки зрения и он считает правильным изучить все аспекты продажи. Чиновник подчеркнул, что учитывая статус острова, никакие застройки на нем не должны допускаться.

По словам Франческини, он заверил Томатиса, что сделает все возможное, чтобы остров был доступен для всех.

Александру Богуслаеву 42 года. По информации издания, он проживает в Княжестве Монако, имеет гражданство государства Гренада.

3 августа стало известно, что Богуслаев купил остров Галлинара у берегов итальянской Лигурии за €10 млн. Переговоры, по данным СМИ, завершились 17 июля. Богуслаев приобрел остров у девяти пьемонтских и лигурийских семей, владевших им более 40 лет. Их дома он купил отдельно за несколько миллионов евро, писала Corierre della Sera.

Галлинара расположен в 1,5 км от побережья, между городами Альбенга и Алассио. Остров по форме напоминает черепаху. Его площадь – 11 га. Длина острова – 470 м, ширина – 450 м. Он возвышается над уровнем моря на 87 м. В Средние века остров принадлежал католической церкви, последние 150 лет – состоятельным владельцам промышленных предприятий Европы и банкирам.