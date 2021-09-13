Во Всемирном банке рассказали, когда Украина может получить $350 млн

"Они также зависят от принятия законодательства, которое установит надлежащую институциональную базу для функционирования недавно открытого рынка земли, особенно от закона, который запускает Фонд частичного гарантирования кредитов для помощи малым и средним фермерам", – отметила она.
Бьерде назвала знаковым решение Украины открыть рынок земли. По ее словам, полноценная реализация реформы даст толчок к экономическому росту страны. При этом представитель ВБ добавила, что Украине следует упростить доступ к кредитам для мелких фермеров.
В конце июня 2021 года правительство Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму $350 млн.
"Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов", – объяснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
2 июля Министерство финансов подтвердило поступление первого транша займа.
Всемирный банк – один из наиболее крупных заемщиков в мире, второй после Международного валютного фонда. С момента присоединения Украины к ВБ в 1992 году общий объем обязательств банка перед страной превысил $13 млрд в рамках примерно 80 проектов и программ. Текущий портфель инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине составляет около $3,4 млрд, в его рамках реализуются 11 инвестпроектов и одна "Программа ради результатов".
В мае этого года Украина получила несколько кредитов от ВБ. Так, 28 мая банк утвердил предоставление Украине дополнительных $100 млн в рамках проекта "Доступ к долгосрочному финансированию" для борьбы с последствиями COVID-19. Деньги обещали направить на поддержку малых и средних предприятий, ориентированных на экспорт. Проект "Доступ к долгосрочному финансированию" на общую сумму $150 млн действует в Украине с лета 2018 года.
Минздрав Украины и Международный банк реконструкции и развития, главное кредитное учреждение ВБ, 18 мая заключили соглашение на сумму около $90 млн. На эти деньги в Украине хотели начать проект "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".