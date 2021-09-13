ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Во Всемирном банке рассказали, когда Украина может получить $350 млн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Всемирный банк один из наиболее крупных заемщиков в мире
Всемирный банк – один из наиболее крупных заемщиков в мире
Фото: EPA

Перспективы получения Украиной второго транша займа Всемирного банка в размере $350 млн зависят от поддержания "адекватных макроэкономических показателей". Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", отрывок которого опубликован 13 сентября, сказала вице-президент ВБ по делам Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

"Они также зависят от принятия законодательства, которое установит надлежащую институциональную базу для функционирования недавно открытого рынка земли, особенно от закона, который запускает Фонд частичного гарантирования кредитов для помощи малым и средним фермерам", – отметила она.

Бьерде назвала знаковым решение Украины открыть рынок земли. По ее словам, полноценная реализация реформы даст толчок к экономическому росту страны. При этом представитель ВБ добавила, что Украине следует упростить доступ к кредитам для мелких фермеров.

В конце июня 2021 года правительство Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму $350 млн. 

"Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов", – объяснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

2 июля Министерство финансов подтвердило поступление первого транша займа.

Контекст:

Всемирный банк – один из наиболее крупных заемщиков в мире, второй после Международного валютного фонда. С момента присоединения Украины к ВБ в 1992 году общий объем обязательств банка перед страной превысил $13 млрд в рамках примерно 80 проектов и программ. Текущий портфель инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине составляет около $3,4 млрд, в его рамках реализуются 11 инвестпроектов и одна "Программа ради результатов".

В мае этого года Украина получила несколько кредитов от ВБ. Так, 28 мая банк утвердил предоставление Украине дополнительных $100 млн в рамках проекта "Доступ к долгосрочному финансированию" для борьбы с последствиями COVID-19. Деньги обещали направить на поддержку малых и средних предприятий, ориентированных на экспорт. Проект "Доступ к долгосрочному финансированию" на общую сумму $150 млн действует в Украине с лета 2018 года.

Минздрав Украины и Международный банк реконструкции и развития, главное кредитное учреждение ВБ, 18 мая заключили соглашение на сумму около $90 млн. На эти деньги в Украине хотели начать проект "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

Теги: Украина, Всемирный банк, транш, финансирование, рынок земли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"
  "Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"
  "Благодарю любимых Диму и Диму. Пусть у вас все будет хорошо. Рядом со мной". Билык выступила с двумя экс-супругами
  "Благодарю любимых Диму и Диму. Пусть у вас все будет хорошо. Рядом со мной". Билык выступила с двумя экс-супругами
"У меня просто очень горячая жена". Стриптизер Суровцев рассказал, как полиция заподозрила его в создании порностудии
"У меня просто очень горячая жена". Стриптизер Суровцев рассказал, как полиция заподозрила его в создании порностудии
В Киеве назвали лауреатов премии Stella International Beauty Awards 2021 в области красоты и здоровья. Фото
В Киеве назвали лауреатов премии Stella International Beauty Awards 2021 в области красоты и здоровья. Фото
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
Меган Фокс засветила серебристые стринги, а Лопес – голую грудь. Самые откровенные наряды MTV Video Music Awards
Меган Фокс засветила серебристые стринги, а Лопес – голую грудь. Самые откровенные наряды MTV Video Music Awards
"Ксюха, ты неподражаема в своем п...здеце". Собчак спустя два года прокомментировала свадьбу с Богомоловым на катафалке
"Ксюха, ты неподражаема в своем п...здеце". Собчак спустя два года прокомментировала свадьбу с Богомоловым на катафалке
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
Триумфатором MTV Video Music Awards стал клип, снятый украинским режиссером
Триумфатором MTV Video Music Awards стал клип, снятый украинским режиссером
"До сих пор его люблю". Яна Цибульская расплакалась, сообщив, что муж "сделал паузу" в их отношениях
"До сих пор его люблю". Яна Цибульская расплакалась, сообщив, что муж "сделал паузу" в их отношениях
Спирс объявила о помолвке с бойфрендом, который младше ее на 12 лет
Спирс объявила о помолвке с бойфрендом, который младше ее на 12 лет
Звезда "Папика" Петрожицкая стала заслуженной артисткой, а ее партнер по сериалу Боклан получил орден
Звезда "Папика" Петрожицкая стала заслуженной артисткой, а ее партнер по сериалу Боклан получил орден
"Танцы со звездами" после второго эфира покинули Люленов и Оруджова
"Танцы со звездами" после второго эфира покинули Люленов и Оруджова
"Невозможно описать словами, насколько я счастлив". 34-летний брат герцогини Кембриджской женился во Франции
"Невозможно описать словами, насколько я счастлив". 34-летний брат герцогини Кембриджской женился во Франции
Настя Каменских показала фото в комбинации, "Ох", – отреагировал ее муж Потап
Настя Каменских показала фото в комбинации, "Ох", – отреагировал ее муж Потап
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"До того, как появились деньги". Каминская показала, как выглядела в юности
"До того, как появились деньги". Каминская показала, как выглядела в юности
"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах
"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
"Ну что ты творишь?", "Желанная какая". Loboda в бикини похвасталась стройным телом
"Ну что ты творишь?", "Желанная какая". Loboda в бикини похвасталась стройным телом
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
"Расфуфыренная гром-баба". Волочкова предстала в необычном образе
"Расфуфыренная гром-баба". Волочкова предстала в необычном образе
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Моя беременность стала конфеткой". Мендель считает, что ее используют в информационной войне против Украины
"Моя беременность стала конфеткой". Мендель считает, что ее используют в информационной войне против Украины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS