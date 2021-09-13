Во Всемирном банке рассказали, когда Украина может получить $350 млн

Всемирный банк – один из наиболее крупных заемщиков в мире Фото: EPA

"Они также зависят от принятия законодательства, которое установит надлежащую институциональную базу для функционирования недавно открытого рынка земли, особенно от закона, который запускает Фонд частичного гарантирования кредитов для помощи малым и средним фермерам", – отметила она.

Бьерде назвала знаковым решение Украины открыть рынок земли. По ее словам, полноценная реализация реформы даст толчок к экономическому росту страны. При этом представитель ВБ добавила, что Украине следует упростить доступ к кредитам для мелких фермеров.

В конце июня 2021 года правительство Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму $350 млн.

"Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов", – объяснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

2 июля Министерство финансов подтвердило поступление первого транша займа.