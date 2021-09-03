Всемирный банк может выделить Украине $150 млн для борьбы с COVID-19 – Ляшко

По его словам, об этом в США ему сказала директор банка по человеческому развитию в Европе и Центральной Азии Фадия Саадах.

"Обсудили текущее состояние реализации министерством трех проектов Всемирного банка с общим объемом займа $439,7 млн. Получил заверения о возможности дополнительного финансирования в размере до $150 млн в случае необходимости на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", – написал министр.

Он подчеркнул, что "ключевым элементом сотрудничества" Минздрава и Всемирного банка является увеличение темпов вакцинации против COVID-19.

"Коллеги из Всемирного банка положительно оценили проведенную работу в этом направлении в летние месяцы, что позволило нам в девять раз увеличить охват прививками. Призвали на этом не останавливаться и активно двигаться вперед", – объяснил Ляшко.

Он рассказал, что в рамках сотрудничества Украины с ВБ закупаются вакцины от коронавируса, холодильное и лабораторное оборудование, проводятся тренинги и работает контакт-центр.