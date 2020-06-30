Всемирный банк сменил директора по делам Украины. Об этом 30 июня сообщается на сайте банка.
Новым директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины стал индиец Аруп Банерджи.
Отмечается, что на этой должности Банерджи будет руководить сотрудничеством ВБ с правительствами и партнерами в трех странах. Он возглавит согласование и внедрение кредитного портфеля, аналитических продуктов и будет определять будущие направления программ.
До назначения на эту должность Банерджи был региональным директором Всемирного банка по странам Европейского союза, где руководил операционной, стратегической и информационной работой ВБ в странах – членах ЕС.
С июля 2016-го по февраль 2020 года директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины была Сату Кахконен. В феврале 2020-го она была назначена директором Всемирного банка по делам Индонезии и Восточного Тимора.
Совет исполнительных директоров Всемирного банка 26 июня одобрил решение о предоставлении Украине $350 млн на поддержку реформ, которые являются "критически важными для экономического восстановления".
Пресс-служба ВБ отметила, что с момента присоединения Украины ко Всемирному банку в 1992 году общий размер предоставленной Киеву помощи составил около $14 млрд.