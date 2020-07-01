Зеленский подписал закон, который запрещает банкам штрафовать заемщиков за просрочку по кредитам во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому банкам запрещено взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба Офиса президента.
Документ защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.
Соответствующие изменения были внесены в Хозяйственный кодекс. Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
Верховная рада утвердила этот закон 16 июня.