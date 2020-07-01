Зеленский подписал закон, который запрещает банкам штрафовать заемщиков за просрочку по кредитам во время карантина

Зако защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения, сообщили в пресс-службе Офиса прзидента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому банкам запрещено взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Соответствующие изменения были внесены в Хозяйственный кодекс. Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Верховная рада утвердила этот закон 16 июня.