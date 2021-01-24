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Житель США сорвал джекпот в миллиард долларов

Главный приз лотереи в размере $1,05 миллиарда достался обладателю выигрышного билета из Мичигана.

Джекпот стал вторым по величине призом в истории лотереи
Джекпот стал вторым по величине призом в истории лотереи
Фото: ЕРА

Житель американского штата Мичиган выиграл джекпот в размере $1,05 миллиарда в Mega Millions. Мужчина угадал все шесть номеров, выпавших, когда участвовал в лотерее в пятницу, 22 января. О выигрыше говорится в сообщении на сайте Mega Millions 23 января.

"Джекпот в размере одного миллиарда долларов (739,6 миллиона наличными) уходит счастливому обладателю билета в Мичигане. Это единственный билет, в котором совпали все шесть номеров, выпавших 22 января, – белые шары 4, 26, 42, 50 и 60, а также золотой мегашар 24", – заявили организаторы лотереи.

Гигантский джекпот стал вторым по величине призом в истории лотереи и 18-м из всех разыгранных. Сумма уступает выигрышу в размере 1,537 млрд долларов, который достался жителю Южной Каролины 23 октября 2018 года. Он дал о себе знать организаторам лишь в марте 2019 года и выбрал опцию единовременного платежа в размере почти $878 млн.

Предыдущий рекорд по сумме джекпота в Mega Millions был установлен в марте 2012 года: тогда приз в $656 млн поделили между тремя победителями. За всю историю в США предыдущий рекорд в 2016 году установила лотерея Powerball, разделив на троих победителей сумму в $5,086 млрд.

Теги: США, лотерея, джекпот, Мичиган
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