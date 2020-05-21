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Итальянка выиграла картину Пикассо стоимостью €1 млн в лотерее

Благотворительную лотерею проводил аукционный дом Christie's в Париже. В общей сложности на ней было собрано €5,1 млн путем продажи 51 тыс. лотерейных билетов.

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Итальянка стала обладательницей картины "Натюрморт", написанной Пикассо в 1921 году
Итальянка стала обладательницей картины "Натюрморт", написанной Пикассо в 1921 году
Фото: EPA

Жительница Италии выиграла картину Пабло Пикассо стоимостью около €1 млн в лотерее. Выигрышный билет она получила в подарок, сообщает BBC.

Итальянка стала обладательницей картины "Натюрморт", написанной в 1921 году. Благотворительная событие проводил аукционный дом Christie's в Париже. 

В общей сложности на благотворительность было собрано €5,1 млн путем продажи 51 тыс. лотерейных билетов по €100 каждый. Около 29% билетов было продано во Франции.

Организаторы заявили, что €4,2 млн поступят на проекты по очищению воды в школах и деревнях на Мадагаскаре, в Марокко и Камеруне.

Коллекционер-миллиардер из Монако Дэвид Нахмад, который и выставил картину Пикассо на лотерею, получит €900 тыс. По словам организаторов, он также пожертвовал €100 тыс. на обслуживание события, отмечает BBC.

Теги: аукцион, лотерея, Пабло Пикассо, благотворительность
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