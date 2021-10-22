12 украинских нардепов взяли себе в помощники родственников коллег по парламенту – "Схемы"

Больше всего – более 754 тыс. грн – за это время заработала Виктория Улиганец, жена нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко. С января 2020 года она работает помощницей по трудовому договору у его коллеги по фракции Игоря Марчука. В среднем ее заработная плата – 41 800 грн в месяц, но в июле и августе этого года благодаря премиям по 50 тыс. грн, которые назначил ей Марчук, женщина получила вдвое больше – почти по 92 тыс.
Более 672 тыс. грн за полтора года работы помощницей депутата заработала и жена нардепа "Слуги народа" Алексея Кузнецова Алина. С марта 2020 года она работает помощницей его коллеги по фракции Александра Кабанова. В первый год работы в этой должности зарплата Кузнецовой составляла в среднем около 21,5 тыс. грн в месяц, однако с декабря 2020-го Кабанов повысил эту сумму до 47 500 грн в месяц. В декабре 2020-го депутат также попросил выдать жене коллеги одноразовую премию в сумме 52,5 тыс. грн.
Еще один родственник депутата в должности помощника заработал более 630 тыс. грн – сын депутата от "Слуги народа" Андрея Задорожного Иван. Сначала Задорожный хотел оформить сына своим помощником – с соответствующим представлением он 3 сентября 2019-го обратился к руководству Аппарата Верховной Рады. Однако уже через две недели, 17 сентября, отозвал его. В тот же день Иван Задорожный начал работать помощником по трудовому договору у коллеги своего отца по фракции Андрея Костина. За два года на этом посту он в среднем получал чуть больше 26 тыс. грн в месяц, но в декабре 2020-го благодаря премии его зарплата составила более 52 тыс. грн.
При этом дочь Костина Анастасия стала помощницей у Андрея Задорожного и за два года на этом посту заработала почти 600 тыс. грн.
Более полумиллиона гривен за неполный год работы помощницей депутата заработала и жена члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Черного Ольга Арканова-Черная. В октябре 2020 года она начала работать у его коллеги – еще одного члена ОПЗЖ Александра Колтуновича.
В целом "Схемы" насчитали не менее 12 родственников депутатов, работающих помощниками за бюджетные средства у других парламентариев. Среди них – шесть жен, пять детей и одна невестка.
Каждый народный депутат по закону может нанять себе помощника или нескольких. Они могут работать или на общественной основе, или получать зарплату из бюджета. Месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народных депутатов достигает 25 прожиточных минимумов, установленных на начало календарного года. В течение 2021 года каждый народный депутат может получить почти 740 тыс. грн из бюджета на выплату заработной платы своим помощникам.