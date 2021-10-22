12 украинских нардепов взяли себе в помощники родственников коллег по парламенту – "Схемы"

Больше всего – более 754 тыс. грн – за это время заработала Виктория Улиганец, жена нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко. С января 2020 года она работает помощницей по трудовому договору у его коллеги по фракции Игоря Марчука. В среднем ее заработная плата – 41 800 грн в месяц, но в июле и августе этого года благодаря премиям по 50 тыс. грн, которые назначил ей Марчук, женщина получила вдвое больше – почти по 92 тыс.

Более 672 тыс. грн за полтора года работы помощницей депутата заработала и жена нардепа "Слуги народа" Алексея Кузнецова Алина. С марта 2020 года она работает помощницей его коллеги по фракции Александра Кабанова. В первый год работы в этой должности зарплата Кузнецовой составляла в среднем около 21,5 тыс. грн в месяц, однако с декабря 2020-го Кабанов повысил эту сумму до 47 500 грн в месяц. В декабре 2020-го депутат также попросил выдать жене коллеги одноразовую премию в сумме 52,5 тыс. грн.

Еще один родственник депутата в должности помощника заработал более 630 тыс. грн – сын депутата от "Слуги народа" Андрея Задорожного Иван. Сначала Задорожный хотел оформить сына своим помощником – с соответствующим представлением он 3 сентября 2019-го обратился к руководству Аппарата Верховной Рады. Однако уже через две недели, 17 сентября, отозвал его. В тот же день Иван Задорожный начал работать помощником по трудовому договору у коллеги своего отца по фракции Андрея Костина. За два года на этом посту он в среднем получал чуть больше 26 тыс. грн в месяц, но в декабре 2020-го благодаря премии его зарплата составила более 52 тыс. грн.

При этом дочь Костина Анастасия стала помощницей у Андрея Задорожного и за два года на этом посту заработала почти 600 тыс. грн.

Более полумиллиона гривен за неполный год работы помощницей депутата заработала и жена члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Черного Ольга Арканова-Черная. В октябре 2020 года она начала работать у его коллеги – еще одного члена ОПЗЖ Александра Колтуновича.

В целом "Схемы" насчитали не менее 12 родственников депутатов, работающих помощниками за бюджетные средства у других парламентариев. Среди них – шесть жен, пять детей и одна невестка.

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Видео: Радіо Свобода / YouTube