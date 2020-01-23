21 февраля в Киеве пройдет международный бизнес-форум Level Up Ukraine 2020

Level UP Ukraine является ежегодной платформой для общения власти, бизнеса и общества. Главная тема форума в 2020 году – "Принципы создания большего".

21 февраля в выставочном центре "Парковый" в Киеве пройдет ежегодный бизнес-форум Level Up Ukraine 2020. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили организаторы мероприятия, которое будет проведено в четвертый раз.

В столице Украины соберутся авторитетные спикеры, представителей власти, бизнеса и крупных бизнес-сообществ для того, чтобы совместными усилиями создавать условия для сотрудничества на принципах win-win, рассказали устроители форума. Власть, бизнес и общество разрабатывают условия, которые приводят к реальным действиям в Украине.

Главная тема Level Up Ukraine 2020 – "Принципы создания большего". Decision makers соберутся, чтобы понять, какой сектор экономики наиболее привлекателен для инвестиций и как образование влияет на создание экосистем в стране.

"Форум предоставляет участникам независимый стол переговоров, за которым ключевые игроки и представители интересов граждан вырабатывают эффективные механизмы и инструменты развития страны. Присутствующие иностранные инвесторы, от фондов до международных финансовых институций, обозначают ключевые сферы инвестиций, а украинская сторона имеет возможность представить свои решения согласно запросам инвесторов", – рассказали устроители.

Среди участников Ukraine Level Up 2020 – бывший вице-президент Европарламента от Германии Инго Фридрих, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол Григол Катамадзе, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Также в мероприятии примут участие международные инвесторы из Грузии, США и Европы.

Организаторами форума выступают компания Una Partners и Ассоциация налогоплательщиков Украины.

"Именно на этой площадке четыре года назад, в 2016 году, мы презентовали проект либерального налогового кодекса, – отметил президент ассоциации Григол Катамадзе. – И именно на площадке Ukraine Level Up мы начали договариваться между собой, чтобы решать те проблемы, перед которыми сегодня стоит украинский бизнес. Именно эта площадка дала возможность принимать впоследствии множество законодательных актов, очень нужных для развития украинской экономики".