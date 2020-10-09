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"Амнистия террористов недопустима". Турчинов прокомментировал уголовное производство против него

Офис генпрокурора Украины начал уголовное производство в отношении экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова, отказавшегося в 2014 году подписывать закон об амнистии боевиков ОРДЛО.

Турчинов: Место боевиков за решеткой или на кладбище. Такой была моя позиция в 2014 году, такой она остается и сейчас
Турчинов: Место боевиков – за решеткой или на кладбище. Такой была моя позиция в 2014 году, такой она остается и сейчас
Фото: Олександр Турчинов / Facebook

Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал в Facebook открытое в отношении него уголовное производство.

"Об открытии против меня уголовного дела по требованию [народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука и Ко. Не удивился, что Офис генерального прокурора Украины работает над выполнением задач, поставленных главой "пятой колонны" Медведчуком и его шайкой, открывая уголовные дела по их заказу. Что касается амнистии террористов и убийц украинских граждан на Донбассе: она недопустима", – написал Турчинов.

По мнению Турчинова, место боевиков – за решеткой или на кладбище.

"Такой была моя позиция в 2014 году, такой она остается и сейчас", – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/posts/10157747758048553

9 октября народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил, что Офис генпрокурора  по решению Печерского районного суда Киева открыл уголовное производство в отношении Турчинова. Проведение досудебного расследования поручено Государственному бюро расследований.

По представлению депутатов ОПЗЖ в начале сентября Печерский суд обязал открыть уголовное производство в отношении Турчинова и пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщал "Цензор.НЕТ".

Суть претензии заключается в том, что в 2014 году тогдашний председатель Верховной Рады Турчинов отказался подписывать закон об амнистии боевиков ОРДЛО, а Порошенко не настаивал на подписании этого закона. По мнению Кузьмина, решение Печерского суда усилит правильную позицию украинской делегации на минских переговорах.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, амнистия, Александр Турчинов, Ренат Кузьмин, террористы, боевики, война в Украине, ОРДЛО, ОПЗЖ
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