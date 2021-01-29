Андресюк рассказал о взглядах Медведчука в 1990-х и почему был против, чтобы он стал главой администрации Кучмы

Бывший народный депутат, экс-заместель министра обороны Украины Борис Андресюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что в конце 1990-х – начале 2000-х, когда он был членом Социал-демократической партии Украины (объединенной), еще один член этой партии, нынешний народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук ничего не говорил о "русском мире".

Гордон напомнил, что сегодня Медведчук ассоциируется с президентом РФ Владимиром Путиным и "русским миром", и спросил, было ли так же во время их совместной работы.

"Он тогда исповедовал социал-демократическую идею. Тогда не было словосочетания "русский мир", и никто об этом не говорил. У нас была одна социал-демократическая идея. Мы ее нарабатывали", – ответил Андресюк.

Он высоко оценил работу фракции СДПУ(о) в Верховной Раде III созыва и сказал, что разочаровался в ней во время работы в парламенте IV созыва.

"Когда мы работали первый созыв [в 1998–2000 годах] – это была работа. А вот дальше, что, собственно, меня разочаровало, я тогда публично заявил и вышел и из фракции, и из партии... Когда уже мы избрались на второй срок, [президент] Леонид Данилович [Кучма] избрался на второй срок, и Виктор Владимирович [Медведчук в 2002 году] пошел главой Администрации Президента, я был категорически против", – сказал Андресюк.

По его словам, переход Медведчука на работу в Администрацию Президента обсуждался членами политбюро партии.

"Я не скрывал этой своей позиции. Я считал, что нельзя политические дивиденды капитализировать. Все-таки лидер партии должен работать с партией. Либо мы побеждаем партией и составляем какой-то сегмент власти в стране, берем ответственность за этот сегмент все вместе… Я прекрасно понимал, что уход лидера главой Администрации Президента ни к чему хорошему не приведет, и партия останется немножко на раздорожье. Собственно, так и получилось", – отметил бывший народный депутат.

Он подчеркнул, что должность главы Администрации Президента – очень специфическая.

"Она, во-первых, берет на себя очень много негатива. Во-вторых, прав, собственно, и юридических полномочий она практически не имеет. Но у нас в стране, как мы видим, эта тенденция сохраняется и сегодня: глава администрации становится чуть ли не одним из главных фронтменов, а потом потихоньку превращается в образ всего негативного", – сказал Андресюк.

Гордон попросил собеседника охарактеризовать Медведчука.

"Сильный, жесткий, умный, принципиальный. Но имеет свою позицию, которую я не разделяю во многом... Он имеет право на свою позицию. Но я тогда публично не согласился с этой позицией и сказал: "Вот заявление", и публично на сессии Верховной Рады [в декабре 2004 года] вышел из партии, вышел из ее руководящих органов и из фракции. Я всегда имел свою точку зрения в партии и в руководстве. К ней прислушивались, ее уважали многие. Но когда Виктор Владимирович ушел в Администрацию Президента, когда начались события, связанные с выборами – первым, вторым туром, третьим сроком Кучмы… Я понимал, что это уже вредит партии, что мы просто ее валим. Я это высказал, а потом у меня не было уже возможности отстаивать свою точку зрения в рамках фракции и в рамках партии", – сказал Андресюк.

Интервью с Андресюком выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Медведчук начал политическую деятельность в начале 1990-х. Он избирался народным депутатом II, III и IV созывов. В 2002–2005 годах, во время президентства Кучмы, возглавлял Администрацию Президента. Затем длительное время не занимал высоких должностей, возглавлял и развивал пророссийское движение "Украинский выбор". В 2019 году Медведчук вновь был избран народным депутатом, в Верховной Раде IX созыва входит во фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Медведчук – кум президента РФ Путина и один из самых богатых украинцев. В 2020 году журнал НВ оценил его состояние в $776 млн (он занимает 10-е место в топ-100).