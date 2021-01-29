ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Андресюк рассказал о взглядах Медведчука в 1990-х и почему был против, чтобы он стал главой администрации Кучмы

Бывший народный депутат, экс-заместель министра обороны Украины Борис Андресюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что в конце 1990-х украинский политик Виктор Медведчук не говорил о "русском мире", а исповедовал социал-демократическую идеологию. По словам Андресюка, он выступал категорически против, чтобы Медведчук, который тогда был одним из лидеров партии СДПУ(о), возглавлял Администрацию Президента во времена Леонида Кучмы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Андресюк: Я считал, что нельзя политические дивиденды капитализировать. Все-таки лидер партии должен работать с партией
Андресюк:  Я считал, что нельзя политические дивиденды капитализировать. Все-таки лидер партии должен работать с партией
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший народный депутат, экс-заместель министра обороны Украины Борис Андресюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что в конце 1990-х – начале 2000-х, когда он был членом Социал-демократической партии Украины (объединенной), еще один член этой партии, нынешний народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук ничего не говорил о "русском мире". 

Гордон напомнил, что сегодня Медведчук ассоциируется с президентом РФ Владимиром Путиным и "русским миром", и спросил, было ли так же во время их совместной работы. 

"Он тогда исповедовал социал-демократическую идею. Тогда не было словосочетания "русский мир", и никто об этом не говорил. У нас была одна социал-демократическая идея. Мы ее нарабатывали", – ответил Андресюк.

Он высоко оценил работу фракции СДПУ(о) в Верховной Раде III созыва и сказал, что разочаровался в ней во время работы в парламенте IV созыва. 

"Когда мы работали первый созыв [в 1998–2000 годах– это была работа. А вот дальше, что, собственно, меня разочаровало, я тогда публично заявил и вышел и из фракции, и из партии... Когда уже мы избрались на второй срок, [президент] Леонид Данилович [Кучма] избрался на второй срок, и Виктор Владимирович [Медведчук в 2002 году] пошел главой Администрации Президента, я был категорически против", – сказал Андресюк.

По его словам, переход Медведчука на работу в Администрацию Президента обсуждался членами политбюро партии. 

"Я не скрывал этой своей позиции. Я считал, что нельзя политические дивиденды капитализировать. Все-таки лидер партии должен работать с партией. Либо мы побеждаем партией и составляем какой-то сегмент власти в стране, берем ответственность за этот сегмент все вместе… Я прекрасно понимал, что уход лидера главой Администрации Президента ни к чему хорошему не приведет, и партия останется немножко на раздорожье. Собственно, так и получилось", – отметил бывший народный депутат. 

Он подчеркнул, что должность главы Администрации Президента – очень специфическая. 

"Она, во-первых, берет на себя очень много негатива. Во-вторых, прав, собственно, и юридических полномочий она практически не имеет. Но у нас в стране, как мы видим, эта тенденция сохраняется и сегодня: глава администрации становится чуть ли не одним из главных фронтменов, а потом потихоньку превращается в образ всего негативного", – сказал Андресюк.

Гордон попросил собеседника охарактеризовать Медведчука. 

"Сильный, жесткий, умный, принципиальный. Но имеет свою позицию, которую я не разделяю во многом... Он имеет право на свою позицию. Но я тогда публично не согласился с этой позицией и сказал: "Вот заявление", и публично на сессии Верховной Рады [в декабре 2004 года] вышел из партии, вышел из ее руководящих органов и из фракции. Я всегда имел свою точку зрения в партии и в руководстве. К ней прислушивались, ее уважали многие. Но когда Виктор Владимирович ушел в Администрацию Президента, когда начались события, связанные с выборами – первым, вторым туром, третьим сроком Кучмы… Я понимал, что это уже вредит партии, что мы просто ее валим. Я это высказал, а потом у меня не было уже возможности отстаивать свою точку зрения в рамках фракции и в рамках партии", – сказал Андресюк. 

Интервью с Андресюком выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00 

Медведчук начал политическую деятельность в начале 1990-х. Он избирался народным депутатом II, III и IV созывов. В 2002–2005 годах, во время президентства Кучмы, возглавлял Администрацию Президента. Затем длительное время не занимал высоких должностей, возглавлял и развивал пророссийское движение "Украинский выбор". В 2019 году Медведчук вновь был избран народным депутатом, в Верховной Раде IX созыва входит во фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь". 

Медведчук – кум президента РФ Путина и один из самых богатых украинцев. В 2020 году журнал НВ оценил его состояние в $776 млн (он занимает 10-е место в топ-100). 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Верховная Рада, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Виктор Медведчук, Леонид Кучма, Администрация Президента, Борис Андресюк, Оппозиционная платформа – За жизнь, русский мир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я уже криком кричала". Вдова Грачевского рассказала, почему он отказывался от госпитализации
"Я уже криком кричала". Вдова Грачевского рассказала, почему он отказывался от госпитализации
Ризатдинова задумалась об участии в шоу "Холостячка"
Ризатдинова задумалась об участии в шоу "Холостячка"
Новый муж Андерсон оказался несвободен
Новый муж Андерсон оказался несвободен
Названы дата и место прощания с Лановым
Названы дата и место прощания с Лановым
"Самое неожиданное фото звезды с моря". Alyosha в купальнике устроила уборку масок на заграничном пляже
"Самое неожиданное фото звезды с моря". Alyosha в купальнике устроила уборку масок на заграничном пляже
"Фотки нереально красивые. Вау!". Dorofeeva в халате засветила голые ноги на заснеженной площадке
"Фотки нереально красивые. Вау!". Dorofeeva в халате засветила голые ноги на заснеженной площадке
Дочь Заворотнюк показала тату, расположенное чуть ниже талии
Дочь Заворотнюк показала тату, расположенное чуть ниже талии
"Я здесь богиня". Каминская оценила свое фото в купальнике
"Я здесь богиня". Каминская оценила свое фото в купальнике
"Не уверена, что стрижка удалась, но теперь он викинг". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала их восьмимесячного сына
"Не уверена, что стрижка удалась, но теперь он викинг". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала их восьмимесячного сына
Хопкинс вакцинировался от коронавируса. Видео
Хопкинс вакцинировался от коронавируса. Видео
"Так странно", "Какой смысл в этих видео?". Спирс станцевала под Билли Айлиш
"Так странно", "Какой смысл в этих видео?". Спирс станцевала под Билли Айлиш
"Я могу ее назвать моей второй мамой!". Успенская показала свою родственницу
"Я могу ее назвать моей второй мамой!". Успенская показала свою родственницу
Цимбалюк: В моей личной истории любовных треугольников не случалось
Цимбалюк: В моей личной истории любовных треугольников не случалось
  "Почуття". Каменских презентовала клип о любви, в котором снялась со своей мамой. Видео
  "Почуття". Каменских презентовала клип о любви, в котором снялась со своей мамой. Видео
Фреймут показала, как наносит на себя парфюм
Фреймут показала, как наносит на себя парфюм
"Красавец", "Максим как солнышко!". Галкин показал голое тело
"Красавец", "Максим как солнышко!". Галкин показал голое тело
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
"Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
"Какие ноги!", " Даже в халатике дива". Ани Лорак сверкнула бедрами, закинув ногу на ногу
"Какие ноги!", " Даже в халатике дива". Ани Лорак сверкнула бедрами, закинув ногу на ногу
"Полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" тупость". Никитюк показала фото на фоне океана
"Полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" – тупость". Никитюк показала фото на фоне океана
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS