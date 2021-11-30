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Барбадос вышел из-под короны Елизаветы II и стал республикой

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Первым президентом страны стала генерал-губернатор острова с 2018 года Сандра Мейсон
Первым президентом страны стала генерал-губернатор острова с 2018 года Сандра Мейсон
Фото: EPA

Островное государство Барбадос официально стало республикой и вышло из-под короны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщают Reuters, BBC и The Independent.

Барбадос стал республикой в полночь 30 ноября под приветствие сотен людей, которые выстроились вдоль Чемберленского моста в столице страны Бриджтауне. По этому случаю над многолюдной площадью Героев раздался салют из 21 пушки под гимн Барбадоса.

Первым президентом страны стала генерал-губернатор острова с 2018 года Сандра Мейсон.

На церемонии присутствовал британский принц Чарльз, он подтвердил продолжающиеся связи между двумя странами, несмотря на изменение конституционного статуса. Елизавета II направила Мейсон послание, в котором заявила, что островной народ "занимает особое место в ее сердце".

На церемонию в страну приехала певица барбадосского происхождения Рианна, которой премьер-министр присвоил звание Национального героя Барбадоса.

При этом Барбадос останется в составе Содружества наций – добровольного объединения суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты.

Контекст:

Барбадос получил полный суверенитет от Великобритании в 1966 году, однако Елизавета II по-прежнему оставалась конституционным монархом страны. Ее представительство на острове осуществлял генерал-губернатор.

В сентябре прошлого года Барбадос анонсировал, что к 55-й годовщине независимости острова собирается выйти из-под короны Елизаветы II.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, Рианна, Барбадос
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