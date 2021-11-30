Барбадос вышел из-под короны Елизаветы II и стал республикой

Барбадос стал республикой в полночь 30 ноября под приветствие сотен людей, которые выстроились вдоль Чемберленского моста в столице страны Бриджтауне. По этому случаю над многолюдной площадью Героев раздался салют из 21 пушки под гимн Барбадоса.

Fireworks lit up the morning skies as Barbados is now officially a republic. pic.twitter.com/aEkQ4duMOB — Anmar Goodridge-Boyce (@anmargboyce) November 30, 2021

Первым президентом страны стала генерал-губернатор острова с 2018 года Сандра Мейсон.

На церемонии присутствовал британский принц Чарльз, он подтвердил продолжающиеся связи между двумя странами, несмотря на изменение конституционного статуса. Елизавета II направила Мейсон послание, в котором заявила, что островной народ "занимает особое место в ее сердце".

На церемонию в страну приехала певица барбадосского происхождения Рианна, которой премьер-министр присвоил звание Национального героя Барбадоса.

BREAKING: Rihanna is conferred with the honor of National Hero of Barbados by the prime minister pic.twitter.com/I036f4O2zx — philip lewis (@Phil_Lewis_) November 30, 2021

При этом Барбадос останется в составе Содружества наций – добровольного объединения суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты.