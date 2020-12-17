Борьба с коронавирусом, инвестиции в энергетику, "Большое строительство" – потенциальный глава Ивано-Франковской ОГА Бойчук обозначил свои приоритеты

На заседании Кабинета Министров Украины 16 декабря кандидат на должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрей Бойчук заявил, что своей приоритетной задачей считает поддержку медицинских учреждений во время эпидемии коронавирусной инфекции, а также собирается улучшить коммуникацию с общественностью по поводу президентской программы "Большое строительство".

Претендент на должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрей Бойчук на заседании Кабинета Министров в среду, 16 декабря, сообщил что у него – 13 лет опыта работы в топливно-энергетической сфере, но после ухода из министерства энергетики Украины он не занимал никаких государственных должностей. Об этом сообщает местное издание Kurs.

"Могу не только оценить эффективность работы, но и вижу своей задачей рост инвестиций в отрасль и наполнения бюджета, – сказал он. – С момента, когда ушел из Минэнерго, я не занимал никаких должностей. Посвятил свое время обеспечению потребностей армии и волонтерской деятельности. Есть соответствующие наработки, всем известно, что вовлечено много средств из диаспоры, и такой вид деятельности был до сих пор. Не занимал постов и не был на должностях".

Бойчук добавил, что своим приоритетом видит борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции и помощь медицинским учреждениям, а также развитие туризма в области и модернизацию местного аэропорта. Кандидат на должность главы области пообещал, улучшить коммуникацию с населением по поводу президентской программы "Большое строительство". Он сообщил, что создал организацию "Корпус защитников Революции достоинства".

По информации городского портала "Місто", Бойчук почти 10 лет жил в Киеве, а перед этим восемь лет – в Одессе. С начала пандемии коронавируса он основал благотворительный фонд "Центр волонтерских инициатив", который занимался изготовлением спецодежды и передавал ее медицинским учреждениям и полиции области.

Бойчук работал в газотранспортной сфере в разных филиалах управления магистральных газопроводов ОАО "Укртрансгаз". Работал в Одесской, Киевской и Ивано-Франковской областях на различных должностях – от машиниста технологических компрессоров до ведущего инженера в департаменте капитального строительства, ремонта и МТП "Укртрансгаза".

Кабинет Министров согласовал его кандидатуру на должность главы областной государственной администрации. Указ о назначении должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.