ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Новым главой Ивано-Франковской ОГА может стать бывший газовщик и сотник Майдана Бойчук – СМИ

По информации ивано-франковского сайта "Місто", представление о назначении Андрея Бойчука уже есть в Кабинете Министров Украины.

Портал пишет, что Бойчук во время работы в министерстве энергетике критиковал руководителей НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева и Юрия Витренко
Портал пишет, что Бойчук во время работы в министерстве энергетике критиковал руководителей НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева и Юрия Витренко
Фото: first-drilling.com.ua

После увольнения с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации этот пост может занять Андрей Бойчук, пишет местное издание "Місто". По данным журналистов, представление о его назначении уже есть в Кабинете Министров Украины.

Авторы статьи пишут, что Бойчук родился и вырос в Ивано-Франковске, 10 лет жил в Киеве, где основал благотворительный фонд "Центр волонтерских инициатив", который занимается изготовлением спецодежды для медучреждений и полиции Прикарпатья во время пандемии.

Бойчук окончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, с 2002-го по 2011 год работал в управлении магистральных газопроводов ОАО "Укртрансгаз" в Одесской, Киевской и Ивано-Франковской областях, занимал должности от машиниста технологических компрессоров до ведущего инженера в департаменте капитального строительства, ремонта и МТП.

Журналисты выяснили, что во время Революции достоинства Бойчук был сотником 37-й сотни самообороны Майдана и 18 февраля 2014 года дежурил в Мариинском парке, когда майдановцев штурмовали силовики. Тогда сотня под руководством Бойчука взяла под охрану в столице 93 дипломатических представительства.

После победы Майдана Бойчук стал советником спикера Верховной Рады Андрея Парубия, после был помощником министра энергетики Юрия Продана, позже – директором департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора. 

По информации издания, Бойчука уволили из министерства при пятом президенте Петре Порошенко из-за его жесткой позиции, которая "якобы не подходила чиновнику высокого ранга". Авторы статьи упоминают историю с "Крымским федеральным округом", который якобы упоминался в проекте договора на поставку электроэнергии. Журналисты пишут, что Бойчук резко высказывался по этому поводу.

Также портал отмечает, что Бойчук во время работы в министерстве энергетике критиковал руководителей НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева и Юрия Витренко и зарегистрировал петицию на сайте президента об отстранении Коболева от должности. После увольнения из министерства Бойчук продолжил быть помощником и советником Парубия по энергетическим вопросам.

"Місто" отмечает, что с 2016 г. Бойчук сотрудничает с мировыми украинскими диаспорами, он основал общественную организацию "Корпус защитников революции Достоинства", а также вместе с другими волонтерами занимается помощью добровольческим батальонам. Он участвовал в кампании в поддержку нацгвардейца Виталия Маркива, которого в Италии в суде обвиняли в убийстве итальянского журналиста на Донбассе, а после оправдания встречал Маркива в аэропорту. 

Бойчук также участвовал в акциях в поддержку обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

"Ведет радикальную антироссийскую политику, в том числе и в гуманитарной сфере по русскому языку", – сказано в статье.

Авторы пишут, что он награжден орденом "За мужество" III степени, медалью "За жертвенность и любовь к Украине".

Теги: Ивано-Франковск, Ивано-Франковская ОГА, Андрей Бойчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай". Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград"
"Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай". Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград"
  "Очень много произошло осмыслений". Пивоваров назвал себя однолюбом и заявил о намерении создать семью
  "Очень много произошло осмыслений". Пивоваров назвал себя однолюбом и заявил о намерении создать семью
Никитюк в мини показала вид сзади
Никитюк в мини показала вид сзади
"На Гузееву похожа". Каминская показала, как выглядит в представлении своих "поклонниц"
"На Гузееву похожа". Каминская показала, как выглядит в представлении своих "поклонниц"
  "Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
  "Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
  "Очень простой и быстрый рецепт". Как приготовить маковые панкейки с малиной от победительницы "МастерШеф" Глинской
  "Очень простой и быстрый рецепт". Как приготовить маковые панкейки с малиной от победительницы "МастерШеф" Глинской
Звезда "Пятого элемента" найден мертвым в своей квартире в Лос-Анджелесе
Звезда "Пятого элемента" найден мертвым в своей квартире в Лос-Анджелесе
"Как оригинально! Прелесть!". Жена Monatik украсила елку снеговиком
"Как оригинально! Прелесть!". Жена Monatik украсила елку снеговиком
Королевский двор Швеции объявил о беременности жены принца Карла Филиппа и рассекретил пол ребенка
Королевский двор Швеции объявил о беременности жены принца Карла Филиппа и рассекретил пол ребенка
"Зубастик", "Смешная", "Лапочка". Димопулос показала, как смеется ее дочь
"Зубастик", "Смешная", "Лапочка". Димопулос показала, как смеется ее дочь
  Спирс записала композицию Matches с Backstreet Boys. Аудио
  Спирс записала композицию Matches с Backstreet Boys. Аудио
Бэнкси изобразил на стене дома чихающую старуху с улетевшим зубным протезом
Бэнкси изобразил на стене дома чихающую старуху с улетевшим зубным протезом
"Удивительное сходство с вашей дочкой", "Наверное, поэтому симпатия к ней". Фаны Успенской обсуждают фото ее подопечной
"Удивительное сходство с вашей дочкой", "Наверное, поэтому симпатия к ней". Фаны Успенской обсуждают фото ее подопечной
  "Переживала, что буду похожа на пудинг или шар". Билык в пышном платье снялась в клипе на романтическую балладу. Видео
  "Переживала, что буду похожа на пудинг или шар". Билык в пышном платье снялась в клипе на романтическую балладу. Видео
  "Я, как человек, который любит женщину, любил и ее детей". Потап рассказал об отношениях с дочерью экс-супруги Горовой
  "Я, как человек, который любит женщину, любил и ее детей". Потап рассказал об отношениях с дочерью экс-супруги Горовой
Херд назвала голливудских актрис, с которыми ей изменял Депп СМИ
Херд назвала голливудских актрис, с которыми ей изменял Депп – СМИ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Петросян превзошел сам себя". Пасынок Джигарханяна оскорбил юмориста после заявления о сгнившем в постели актере
"Петросян превзошел сам себя". Пасынок Джигарханяна оскорбил юмориста после заявления о сгнившем в постели актере
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Делается беспонтово, а звучит благородно". Украинский кулинарный эксперт рассказал, как приготовить фриттату
"Делается беспонтово, а звучит благородно". Украинский кулинарный эксперт рассказал, как приготовить фриттату
"Девчата все скромные, нарядные". Галкин показал своих подруг из прошлого
"Девчата все скромные, нарядные". Галкин показал своих подруг из прошлого
"Несколько раз я хотела все бросить и вернуться". Пережившая измену Королева рассказала правду о своем побеге из Москвы
"Несколько раз я хотела все бросить и вернуться". Пережившая измену Королева рассказала правду о своем побеге из Москвы
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
"Тебе нужно дать свободу". 37-летняя Седокова показала 16-летнюю дочь
"Тебе нужно дать свободу". 37-летняя Седокова показала 16-летнюю дочь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS