Новым главой Ивано-Франковской ОГА может стать бывший газовщик и сотник Майдана Бойчук – СМИ

По информации ивано-франковского сайта "Місто", представление о назначении Андрея Бойчука уже есть в Кабинете Министров Украины.

Портал пишет, что Бойчук во время работы в министерстве энергетике критиковал руководителей НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева и Юрия Витренко Фото: first-drilling.com.ua

После увольнения с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации этот пост может занять Андрей Бойчук, пишет местное издание "Місто". По данным журналистов, представление о его назначении уже есть в Кабинете Министров Украины.

Авторы статьи пишут, что Бойчук родился и вырос в Ивано-Франковске, 10 лет жил в Киеве, где основал благотворительный фонд "Центр волонтерских инициатив", который занимается изготовлением спецодежды для медучреждений и полиции Прикарпатья во время пандемии.

Бойчук окончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, с 2002-го по 2011 год работал в управлении магистральных газопроводов ОАО "Укртрансгаз" в Одесской, Киевской и Ивано-Франковской областях, занимал должности от машиниста технологических компрессоров до ведущего инженера в департаменте капитального строительства, ремонта и МТП.

Журналисты выяснили, что во время Революции достоинства Бойчук был сотником 37-й сотни самообороны Майдана и 18 февраля 2014 года дежурил в Мариинском парке, когда майдановцев штурмовали силовики. Тогда сотня под руководством Бойчука взяла под охрану в столице 93 дипломатических представительства.

После победы Майдана Бойчук стал советником спикера Верховной Рады Андрея Парубия, после был помощником министра энергетики Юрия Продана, позже – директором департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора.

По информации издания, Бойчука уволили из министерства при пятом президенте Петре Порошенко из-за его жесткой позиции, которая "якобы не подходила чиновнику высокого ранга". Авторы статьи упоминают историю с "Крымским федеральным округом", который якобы упоминался в проекте договора на поставку электроэнергии. Журналисты пишут, что Бойчук резко высказывался по этому поводу.

Также портал отмечает, что Бойчук во время работы в министерстве энергетике критиковал руководителей НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева и Юрия Витренко и зарегистрировал петицию на сайте президента об отстранении Коболева от должности. После увольнения из министерства Бойчук продолжил быть помощником и советником Парубия по энергетическим вопросам.

"Місто" отмечает, что с 2016 г. Бойчук сотрудничает с мировыми украинскими диаспорами, он основал общественную организацию "Корпус защитников революции Достоинства", а также вместе с другими волонтерами занимается помощью добровольческим батальонам. Он участвовал в кампании в поддержку нацгвардейца Виталия Маркива, которого в Италии в суде обвиняли в убийстве итальянского журналиста на Донбассе, а после оправдания встречал Маркива в аэропорту.

Бойчук также участвовал в акциях в поддержку обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

"Ведет радикальную антироссийскую политику, в том числе и в гуманитарной сфере по русскому языку", – сказано в статье.

Авторы пишут, что он награжден орденом "За мужество" III степени, медалью "За жертвенность и любовь к Украине".